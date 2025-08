Independence Cup es la valiosa experiencia del equipo nacional indonesio sub-17 antes de la Copa Mundial Sub-17

Yakarta, Viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 17, Nova Arianto mencionar Copa de independencia 2025 proporcionará una experiencia valiosa para su equipo antes de llevar a cabo el torneo real, Copa del Mundo U 17 2025 en noviembre en Qatar.

Por el momento, los participantes que habían sido confirmados participaron en el torneo jugado en Medan del 12 al 18 de agosto fueron dos equipos que también fueron participantes en la Copa Mundial Sub-17, a saber, Sudáfrica (África) y Tayikistán (Asia).

«Estoy feliz de ver la calidad de los oponentes que vienen, muy bien. Proporcionará una experiencia valiosa para los jugadores, porque pueden sentir la atmósfera del partido con un nivel internacional y enfrentar oponentes por encima de nosotros», dijo Nova en nuestra página de Garuda el martes.

«Eso nos ayudará a evaluar las deficiencias antes de aparecer en la Copa del Mundo».

Este partido de prueba fue parte de la preparación avanzada del Equipo Nacional Sub-17 antes de la Copa Mundial Sub-17. Putu Panji y sus amigos se han sometido a campos de entrenamiento en Bali durante casi un mes desde el 7 de julio.

Duele del equipo nacional indonesio U-17 vs Corea del Norte U-17

Nova declaró que el campo de entrenamiento en Bali era un medio para ser visto en la capacidad de los nuevos jugadores en su equipo, incluidas nueve nuevas diáspora.

The nine players are Feike Muller (Willem II Tilburg), Eizar Jacob (Sydney FC), Lionel de Troy (US Città Di Palermo), Floris de Pagter (SC Telstar), Noha Pohan S (Nac Breda), Jona Gaselink (FC Emmen), Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin Azadin. Telstar), y Nicholas (Rosenborg BK).

En 30 nombres publicados por PSSI Today para la Copa de Independencia, solo dos nombres de la nueve diáspora traídas a Medan, a saber, Eizar Jacob y Noha Pohan.

«El desarrollo del equipo es bastante bueno, y de hecho nuestro enfoque en Bali, además de ver varias opciones de jugadores nuevas, este es nuestro comienzo inicial para la Copa Mundial U17. Todavía estamos esperando que algunos jugadores se unan, como Mathew Baker, Eizar Jacob Tanjung y Noha Simangunsonsog», dijo.

El ex entrenador asistente Shin Tae-yong agradeció a PSSI por invitar a Sudáfrica y Tayikistán, quienes según él tenían personajes similares a los equipos que enfrentarían en la fase grupal.

En la Copa Mundial Sub-17 más tarde, Garuda Muda se unió en el Grupo H con Brasil (América del Sur), Honduras (América del Norte) y Zambia (África).

«Realmente necesitamos una prueba con el personaje de un oponente que sea similar a lo que enfrentaremos en la Copa Mundial U17 más tarde», dijo Nova.

«Ciertamente, esta es una buena noticia porque el juicio del equipo nacional se celebra fuera de Java. Con suerte, podemos obtener el mejor apoyo de la gente de Medan mientras estamos allí», concluyó. (Hormiga)