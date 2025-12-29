Indef predice que la economía de Indonesia crecerá un 5 por ciento en 2026, consulte los indicadores

Jacarta – Estima la directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas (Indef), Esther Sri Astuti, crecimiento economía Indonesia Se prevé que alcance el 5 por ciento interanual (interanual) en 2026.

Sin embargo, aunque estas proyecciones muestran estabilidad económica interna, Esther preguntó gobierno para que no dependas sólo del consumo familiar como motor del crecimiento nacional.

«Activar otros motores de crecimiento económico es algo que es fardhu ain (obligatorio), ¿verdad? Así que ya es suficiente, el consumo de los hogares ha dominado y contribuido predominantemente al crecimiento económico (interno) durante demasiado tiempo», dijo Esther, citada desde Antara, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Directora Ejecutiva del Indef, Esther Sri Astuti Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Esther cree que los desafíos económicos que tenemos por delante todavía son bastante difíciles, teniendo en cuenta que los acontecimientos geopolíticos globales y la dinámica de la fragmentación del comercio internacional todavía son difíciles de predecir.

Mientras tanto, la recuperación económica interna de Indonesia todavía no es óptima debido a la presión sobre los precios de los productos básicos alimentarios y energéticos y el poder adquisitivo de la gente no se ha recuperado por completo.

Aparte de eso, evaluó que Indonesia también tiene una alta dependencia de las importaciones, que van desde bienes de capital hasta alimentos. Así pues, las divisas del país vuelven a fluir hacia el extranjero.

Esther dijo que estos diversos factores hacen que los fundamentos económicos de Indonesia sean relativamente más vulnerables en comparación con otros países de la región del Sudeste Asiático, reduciendo así la competitividad de Indonesia.

«Si nos fijamos, los países vecinos son Singapur, Malasia, Tailandia, etc., de hecho se ven afectados (la dinámica económica global), pero debido a que su inmunidad al crecimiento económico es relativamente fuerte, el impacto no es tan grave», dijo Esther.

Para superar estos desafíos, su partido está alentando el fortalecimiento de los fundamentos económicos internos al no colocar toda la carga del crecimiento únicamente en el poder adquisitivo de la gente.

Dijo que el gasto gubernamental debe desempeñar un papel más eficaz para producir un efecto multiplicador en la economía popular, mientras que el sector exportador debe desarrollarse para producir más productos básicos de alto valor agregado.

«La inversión, luego las exportaciones y el gasto gubernamental también deben estar activos en el aumento del crecimiento económico, de modo que el papel de la inversión, las exportaciones y el gasto gubernamental puedan impulsar el crecimiento económico no sólo en un 5 por ciento sino que pueda alcanzar más del 5 por ciento», dijo.