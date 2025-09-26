Indah Permatasari responde a la sátira de su madre Nursyah, breve pero realmente golpeada.

Yakarta, Viva – Drama doméstico INDAH PERMATASARI Y su familia regresó a la atención pública. Esta vez, la respuesta tranquila de la actriz a la sátira picante de su madre, NursyahEn cambio, cosecha una amplia simpatía de los ciudadanos.

Todo comenzó a partir de un video viral en Tiktok, mostrando a Nursyah ventilando sus emociones con oraciones cínicas lanzadas. Aunque no mencionó el nombre directo, el público creía que el objetivo era el hijo, la comediante Arie Kriting. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Idih, ¿quiero estar celoso de él? ¿Quieres estar celoso de él? ¿A los autos, los autos usados. La casa todavía está en entregas», dijo Nursyah en el video, citado el viernes 26 de septiembre de 2025.

Luego continuó con acusaciones más nítidas.

«Todos los San-Tet, Si-Hirmaker, Si-Hir. Du Du Du Du, quieren estar celosos? Sin nivel», continuó.

Esto carga rápidamente viral y cosecha millones de espectadores. Hasta que finalmente, un ciudadano lo aludió directamente en la columna de comentarios de la cuenta de Instagram de Indah Permatasari.

«Estoy enojado con Mama Ta Fyp de nuevo.

En lugar de ser encendido por emociones o responder extensamente, Indah elige la actitud opuesta. Solo dejó una breve respuesta.

«Solo sé paciente», escribió Indah a través de la cuenta @inpersa16.

Esa simple respuesta resultó ser el centro de atención. Muchos ciudadanos elogian una hermosa tensión, incluso lo llaman una forma de madurez al tratar con conflictos familiares que nunca se detienen.

«Así es MBA, Dios vuelve a probar MBA a través de los padres. Pacientemente, Dios responderá a la paciencia de MBA con Mas Arie», dijo el ciudadano.

Como se sabe, la hermosa relación Permatasari con su madre ha estado llena de tensión. Nursyah se negó a dar la bendición cuando Indah se casó con Arie Kriting el 12 de enero de 2021, alegando que Arie tuvo una mala influencia en la princesa. Sin embargo, el matrimonio todavía tuvo lugar legalmente gracias al tutor matrimonial del padre.

Ahora, después de ser bendecido con un niño, Beautiful y Arie continuó mostrando una vida doméstica armoniosa. En medio de una tormenta de conflictos que no ha terminado, la actitud de «paciencia» que se muestra a Indah se considera un símbolo de determinación, así como un escudo para mantener la paz de su familia.