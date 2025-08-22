Incumplimiento de seguridad del Parlamento: el hombre escala muro para ingresar al edificio del Parlamento







En un incidente impactante y desafortunado en Nueva Delhi, una violación de seguridad a Parlamento fue frustrado el viernes por la mañana. Poco después de que ocurriera la violación en el Parlamento, el personal de seguridad atrapó a un intruso que entró en el complejo trepando un árbol y escalando la pared, dijeron fuentes de seguridad del Parlamento.

Según la agencia de noticias ANI, las fuentes declararon que el hombre saltó el muro entre TKR 2 – Utilidad Norte de la Puerta del Parlamento y entró en el complejo.

Una vez que el hombre se entrometió en el Parlamento, el Fuerza Central de Seguridad Industrial (CISF) El personal desplegado allí lo atrapó de inmediato. El acusado ha sido arrestado, y se están realizando más preguntas, dijeron fuentes de seguridad del Parlamento a los medios, según ANI.

ANI también informó que el hombre llegó a la puerta de Garuda del nuevo edificio del Parlamento al escalar el muro desde el lado de Bhawan. Teniendo en cuenta que tales incidentes podrían indicar mayores amenazas en el futuro, la seguridad se ha apretado aún más en torno al Parlamento en Nueva Delhi.

A principios del 13 de diciembre de 2001, hubo un ataque contra el antiguo edificio del Parlamento por terroristas que pertenecen a grupos terroristas con sede en Pakistán Lashkar-e-Taiba (Let) y Jaish-e-Mohammed (Jem). Durante ese trágico incidente, catorce personas, incluidos cinco terroristas, fueron asesinadas.

En diciembre de 2023, coincidiendo con el 22 aniversario del ataque terrorista del Parlamento 2001, dos personas saltaron a la Cámara de Lok Sabha de la Galería de Visitantes durante la hora cero. Después de ingresar al edificio, los individuos liberaron gas amarillo de los botes.

Se escuchó a los intrusos dentro del edificio gritar consignas antigubernamentales. Al mismo tiempo, fuera del complejo del Parlamento, otros dos usaron botes similares para liberar humo de color mientras crían lemas. Sin embargo, las agencias y la policía los identificaron a todos, y un total de seis personas fueron arrestados en relación con ese incidente.

Por separado, el vicepresidente del Rajya SabhaHarivansh, el jueves, expresó su decepción por las interrupciones internas por parte de los miembros que obstaculizaron los procedimientos de la Cámara en la sesión del monzón durante su discurso de despedida.

(Con entradas de ANI)





Fuente