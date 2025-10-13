Incrementar la producción de combustibles y GLP, así es la Hoja de Ruta de Desarrollo de Refinerías de Pertamina

Jacarta – PT Pertamina (Persero) continúa con los proyectos de desarrollo. nueva fábrica y revitalizar las refinerías que operan en varias regiones de Indonesia. Esta iniciativa de proyecto, que comenzó en 2014, se conoce como Programa Maestro de Desarrollo de Refinería (RDMP), que incluye la construcción de una nueva refinería (Grass Root Refinery/GRR) y revitalización refinería existente.

El vicepresidente de Comunicación Corporativa de PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, explicó que actualmente Pertamina, a través de PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), opera seis refinerías, a saber, la refinería Dumai en Riau, la refinería Plaju en el sur de Sumatra, la refinería Balongan en Java Occidental, la refinería Cilacap en Central Java, la refinería de Balikpapan en Kalimantan Oriental y la refinería de Kasim en Papúa Occidental. Fuerza.



Equipo de Pertamina en el proyecto de construcción y revitalización de nueva refinería

«Las seis refinerías actualmente en funcionamiento son capaces de procesar hasta 1 millón de barriles de petróleo crudo por día y producir diversos tipos de productos, combustible, GLP, combustible de aviación y petroquímicos», dijo Fadjar.

Para aumentar la capacidad de procesamiento de las refinerías, continuó Fadjar, se implementó el proyecto RDMP para revitalizar las refinerías en las refinerías de Balongan y Balikpapan. Se están llevando a cabo esfuerzos para convertir las refinerías de Cilacap y Dumai en refinerías ecológicas para producir combustibles respetuosos con el medio ambiente, como Pertamina Renewable Diesel (RD), Pertamax Green y Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF). A través de la refinería Plaju y la refinería Kasim, Pertamina también apoya programas gubernamentales relacionados con la producción de Biosolar B40.

Fadjar explicó que en 2019 Pertamina había completado el proyecto Pertamina Langit Biru Cilacap. Este proyecto pretende mejorar la calidad del combustible para que sea más respetuoso con el medio ambiente. Luego, en 2022, Pertamina también completará el RDMP de Balongan. Con el RDMP de Balongan, Pertamina aumentó la capacidad de procesamiento de petróleo de la Refinería de Balongan de 125 mil barriles a 150 mil barriles por día.

«Con las capacidades de la refinería existente, actualmente Pertamina ya no importa diésel ni combustible de aviación», dijo.

Mientras tanto, en 2025, RDMP Balikpapan tiene como objetivo iniciar operaciones de prueba en una de las nuevas unidades, a saber, el craqueo catalítico de combustible residual (RFCC). Con este proyecto, Pertamina apunta a que la capacidad total de procesamiento de la refinería aumente a 1,16 millones de barriles por día.

«Se espera que la finalización gradual del proyecto pueda satisfacer las necesidades energéticas de la comunidad y reducir las importaciones», explicó Fadjar.