Yakarta, Viva – Copa Mundial es la etapa de fútbol más prestigiosa del mundo. Sin embargo, a pesar de tener una población muy grande, hay varios países que nunca han probado la atmósfera del torneo.

Leer también: Más popular: la razón por la que Thom Haye rechaza Salaman, Greg Nwokolo fuertes críticas al equipo nacional indonesio



Reportando desde 433, aquí hay una lista de 10 países con la población más grande que nunca se clasificó para la Copa Mundial.

1. India – 1.463.865.525 población

Leer también: Dijo Indra Sjafri después de que Vanenburg falló miserablemente en la calificación de la Copa Asiática Sub-23



India ocupa la primera posición con la mayor parte de la población que nunca ha aparecido en la Copa del Mundo. Aunque el cricket es mucho más popular, el desarrollo del fútbol en la India comenzó a crecer lentamente a través de la Super League india (ISL).

2. Indonesia – 286,721,236 residentes

Leer también: Hokky Caraka finalmente abrió la votación después de que el equipo nacional indonesio U-23 no falló en la Copa Asiática



Con una extraordinaria base de seguidores fanáticos, Indonesia es uno de los países asiáticos más esperados de la Copa Mundial. Equipo nacional indonesio Solo se limitó a aparecer en la Copa Mundial Sub-17 2023 y 2025 y U-20 1979, pero el equipo senior nunca lo había logrado. En realidad, Indonesia apareció una vez en la Copa Mundial en 1938, pero en ese momento todavía se llamaba las Indias Orientales holandesas.

3. Pakistán – 255,219,554 población

El fútbol en Pakistán pierde el prestigio que los deportes como el cricket y el hockey. La falta de infraestructura y conflicto interno dificulta que Pakistán compita a nivel internacional.

4. Filipinas – 116.786.962 residentes



El mediocampista del equipo nacional indonesio Thom Haye revocó la pelota con tres jugadores filipinos

Filipinas está bastante desarrollada en el fútbol del sudeste asiático en los últimos 10 años. Sin embargo, a pesar de tener un jugador de la diáspora que juega en Europa, los Azkals no han podido penetrar en la Copa Mundial.

5. Bangladesh – 175.686.899 residentes

Bangladesh es un país más conocido por su fanatismo del fútbol brasileño y Argentina. Sin embargo, para el propio equipo nacional, los logros a nivel internacional aún están lejos de la palabra máxima.

6. Etiopía – 135.472.051 Población

Etiopía se había convertido en una gran fuerza en África en la década de 1960 al ganar la Copa Africana de 1962. Desafortunadamente, nunca han aparecido en las finales de la Copa Mundial hasta ahora.

7. Kenia – 57.532.493 residentes

El fútbol Kenia está cubierto en una sombra de deportes deportivos de larga distancia que domina el mundo. Aunque había dado a luz a los mejores jugadores como Victor Wanyama, Kenia aún no había logrado penetrar en la Copa Mundial.

8. Tanzania – 70,545,865 habitantes

Este país de África Oriental comenzó a mostrar el desarrollo del fútbol en los últimos años, incluso con éxito calificado para la Copa Africana. Sin embargo, para la Copa del Mundo, Tanzania todavía está luchando duro.

9. Vietnam – 101.598.527 residentes

Vietnam tiene una de las ligas nacionales y equipos nacionales que se desarrollaron rápidamente en el sudeste asiático. A pesar del éxito a nivel regional, todavía tienen dificultades para competir en los clasificatorios de la Copa Mundial.

10. Tailandia – 71.619.863 residentes

Tailandia es conocida como uno de los países del sudeste asiático con calidad de fútbol estable, incluso dominando a la ASEAN. Sin embargo, a pesar de que a menudo ha aparecido en la ronda de clasificación, la Copa del Mundo sigue siendo un sueño que no se ha logrado.

A pesar de tener una gran población, no necesariamente un país puede penetrar fácilmente en la Copa Mundial. Factores como la infraestructura, el desarrollo de jugadores, la calidad de la liga, la cultura deportiva son muy influyentes. Es interesante esperar a quién entre estos países registrará la historia al aparecer por primera vez en la Copa del Mundo.