Incluyendo Calvin Verdonk, estos 6 jugadores del equipo nacional de Indonesia fueron retirados por delante de Arabia Saudita

Jeddah, Viva – Equipo nacional indonesio ciertamente no aparecerá con toda su fuerza al enfrentar Equipo nacional de Arabia Saudita En la cuarta ronda de partidos del Grupo B Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asia.

Un total de seis jugadores no fueron incluidos en la lista de alineaciones (DSP), incluido el espalda izquierda Calvin Verdonk.

Esta noticia fue transmitida por el gerente del equipo nacional de Indonesia, Sumardji, a través de un mensaje corto el miércoles 8 de octubre de 2025.

«(Verdonk) está ausente (contra Arabia Saudita). Verdonk solo necesita tiempo para estar fresco», dijo Sumardji según lo informado por Antara.

El jugador de 28 años anteriormente se sometió a un entrenamiento separado cuando el equipo de Garuda entrenó en Jeddah, el martes 7 de octubre. En el último partido de su club, Lille, contra Paris Saint-Germain (PSG) en la Ligue 1 francesa, Verdonk tampoco se incluyó en la lista de jugadores traídos por el entrenador Bruno Genesio.

Según los informes, sufrió una lesión menor en el cuello, aunque no era demasiado grave.

Además de Verdonk, los otros cinco jugadores que no ingresaron al DSP contra Arabia Saudita fueron Reza Arya, Jordi Amat, Nathan Tjoe-A-On, Ramadhan Sananta y Egy Maulana Vikri.

El partido entre Arabia Saudita contra Indonesia se llevará a cabo en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, el jueves (9/10) Wib temprano en la mañana.

Después de este partido, Indonesia continuará su lucha en el Grupo B al enfrentar Irak, el domingo 12 de octubre de 2025.

El equipo de Garuda debe terminar en la parte superior de la clasificación para calificar automáticamente para las finales de la Copa Mundial 2026. Si están en segundo lugar, la oportunidad aún está abierta durante la quinta ronda.