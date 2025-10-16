¡Incluso un caso de envenenamiento es inaceptable!

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto confirmado un caso envenenamiento en la distribución del programa Comidas nutritivas gratis (MBG) no aceptable. También apunta a cero casos de intoxicación en el futuro programa MBG.

Así lo transmitió Prabowo durante una conversación con el presidente y editor en jefe de Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Se sabe que MBG es uno de los programas prioritarios de Prabowo que tiene como objetivo mejorar la calidad nutricional del pueblo indonesio, especialmente los niños y las mujeres embarazadas.

«Hemos tenido intoxicación alimentaria, pero cuando contamos la cantidad de alimentos que distribuimos, la estadística fue de 0,0007. Con lo que creo que quiero decir que incluso un caso de intoxicación es inaceptable», dijo Prabowo.

Prabowo se da cuenta de que no es fácil hacer que un programa se ejecute perfectamente y sin errores. Sin embargo, estaba decidido a que en el caso de MBG no se produjera más envenenamiento en el futuro.

«Pero creo que en cualquier esfuerzo humano lograr cero accidentes o cero errores es muy raro. Creo que eso es muy raro en cualquier esfuerzo humano, en mi opinión. No busco excusas. Estamos decididos a acercarlo lo más a cero posible», dijo.

Además, el exministro de Defensa explicó que el Gobierno continúa realizando mejoras integrales en la distribución del programa MBG para mantener un estándar de incidentes ‘cero’.

«Estamos mejorando nuestra vigilancia, SOP. Ahora estamos comprando nuevos equipos, filtros para el agua, cestas para los alimentos, equipos modernos para calentar el agua, para calentar las bandejas tomadas. Estamos tratando de mejorar toda la vigilancia», dijo.

Prabowo, frente a Steve Forbes, también dijo que el programa MBG fue dirigido directamente por un equipo capacitado e involucró a los agricultores locales para que los beneficios económicos se sintieran en las aldeas.

«Enviamos dinero directamente a las cocinas, sin pasar por capas de burocracia. Antes de que comenzara el programa, capacitamos a 32.000 gerentes, todos graduados universitarios, durante tres meses, luego los colocamos en las aldeas», dijo.

«Para una cocina se necesitan 3.000 huevos cada dos o tres días, 3.000 pepinos, 3.000 zanahorias, 3.000 tomates, 3.000 trozos de pollo, etc. Así los agricultores locales se dan cuenta de que tienen una garantía de pago por sus productos», destacó Prabowo.