Incluso sin piernas, pero se movió al corazón

Yakarta, Viva – A pesar de tener que perder una pierna debido a las complicaciones de la diabetes, los artistas superiores Suti Karno Sigue mostrando un entusiasmo extraordinario. En lugar de desplomado, la actriz que es conocida a través de su papel como ATUN en los niños Doel de la escuela es en realidad cada vez más activa en las actividades sociales, especialmente las relacionadas con los niños discapacitados.

Suti dijo que su vida ahora está más agradecida que antes. Desplácese para conocer la historia más, ¡vamos!

«Sí, muy agradecido. Debemos estar agradecidos, siempre agradecidos. Que mis pies están amputados para no decidir sobre mis movimientos. Incluso sin piernas, pero se movió con mi corazón», dijo recientemente lleno de rigidez encontrada en el área de Mampang, sur de Yakarta.

No solo mantenía una actitud positiva, Suti también canalizó su energía a través de viejos sueños que ahora son cada vez más claros. Reveló que quería tener una base social, y ahora el enfoque de sus sueños está en los niños con discapacidades.

«Solía ​​realmente querer tener un orfanato, tener una base. Pero en ese momento era solo un huérfano. Bueno, después de pasar el rato con niños con discapacidades, me gustaría tener un orfanato especial para ellos. Que Dios dé el camino, solo Bismillah.

El plan social también se está organizando con cuidado. Aunque los detalles aún se mantienen en secreto, asegura que se lanzarán nuevos programas el próximo año.

«Estamos diseñados y casualmente para el próximo año ya lo hemos diseñado. Más tarde sigue siendo un secreto», dijo con una sonrisa.

Al mover actividades sociales, Suti se basó en el apoyo de patrocinadores y benefactores.

«Estamos buscando patrocinadores. También hay buenas personas que hacen donaciones. Solo los obstáculos son que no tenemos un lugar especial, por lo que en este tiempo los niños aún viven en otros orfanatos», explicó.

Suti también ha colaborado con varias escuelas extraordinarias (SLB) en Jabodetabek, una de las cuales es SLB Nusantara en Depok.

«Está muy listo para ser nuestro fomento. Casi todos mis eventos están incluidos en ellos. Le dije que practicaran nuevas canciones, una nueva danza, para que no solo se muestren. Pero sí, son capaces», dijo.

Su cercanía con los niños discapacitados no solo se limita a las relaciones formales. A menudo los llevaba a eventos personales, incluso invitándolos a parecer entretenidos.

«Hay un grupo de hijos del síndrome de Down cuyos padres también están activos. Invitamos a todas partes. Al igual que ayer había un matrimonio de los hijos de mi amigo, invité, en lugar de ser entretenidos. Con su inocencia, a pesar de que eran adultos, aún podían animar con su baile y juego», dijo.

Como artista, Suti todavía quiere involucrar el escenario del escenario en sus actividades sociales. También soñó con poder hacer un espectáculo único con sus hijos fomentados.

«Mi sueño es que realmente puedo hacer tiempos de Lenong. EMPLEOS DIBUNTOS, con suerte. Estamos intentando allí», concluyó.