Incluso los teléfonos Samsung Galaxy más baratos obtienen One UI 8.5

TL;DR El teléfono 5G más asequible de Samsung, el Galaxy A07 5G, obtiene One UI 8.5.

La actualización ha llegado a la mayor parte de la generación actual de teléfonos insignia y de la serie A, quedando solo un puñado de modelos de gama baja.

El Galaxy Tab A11 también recibe una actualización, pero está limitada a Corea.

Samsung One UI 8.5 comenzó a implementarse en dispositivos más antiguos a principios de mayo de 2026 y desde entonces se ha extendido a docenas de modelos. A medida que Samsung cambia su enfoque hacia el desarrollo de One UI 9, basado en Android 17, con una versión beta para la serie Galaxy S26, La implementación de One UI 8.5 está cubriendo lentamente todos los dispositivos elegibles, incluidos los modelos de gama baja.

En consonancia con esto, Samsung ahora trae una actualización del Galaxy A07 5G, el teléfono Galaxy 5G más asequible lanzado a principios de este año. SammyProfesor informa que One UI 8.5 estable ahora está disponible para el Galaxy A07 5G en varias regiones, incluidas Malasia, Filipinas, Taiwán, Tailandia y Vietnam, y pronto lo seguirán otras regiones.

Esta es la primera actualización importante para el Galaxy A07 5G, que se lanzó con One UI 8 basado en Android 16. Además, Samsung también prometió actualizaciones de seis generaciones, que no incluyen One UI 8.5 ya que también está basado en Android 16.

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Además del Galaxy A07 5G, la actualización también está disponible para el Galaxy Tab A11, otra tableta Android asequible que se lanzará a finales de 2025. Sin embargo, en este caso, la actualización parece estar actualmente limitada al país de origen de Samsung, Corea del Sur, lo que sugiere que el lanzamiento global podría comenzar pronto.

Junto con estos dispositivos, Samsung ha implementado One UI 8.5 en varios dispositivos de la serie A, incluidos Galaxy A56, A55, A36, A35, A26, A17 (5G y LTE) y A16 (5G y LTE). Entre las tabletas, la Galaxy Tab A11 Plus también recibió la actualización, junto con los modelos más caros de la serie S. Con eso, solo quedan unos pocos dispositivos para recibir la última interfaz One UI.

Si tiene uno de estos dispositivos, busque la última versión con One UI yendo a Configuración > Actualización de software y toca Buscar actualizaciones. Si ves una actualización disponible, tócala Instalar. Junto con One UI 8.5 en estos dispositivos, Samsung también está implementando el parche de seguridad de mayo de 2026 para los dispositivos que recibieron la actualización.