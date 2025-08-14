Incluso los mandales más pequeños deben proporcionar equipo a Govindas







Un ensayo se volvió trágico recientemente cuando una pareja de trabajadores perdió a su hijo mayor durante una sesión de práctica para el próximo Festival Dahi Handi. Según los informes, el miembro de 11 años, miembro de un mandal, cayó durante la formación de una pirámide humana en Ketkipada, Dahisary sucumbió a sus heridas en el acto.

La policía dijo que el niño había subido el nivel superior de la pirámide humana, la sexta capa, cuando perdió el equilibrio y cayó directamente al suelo, lastimó la cabeza severamente. Fue llevado de urgencia a un hospital en Borivli West, donde los médicos lo declararon muerto a su llegada.

Los familiares alegaron que los mandales más pequeños a menudo carecen de los fondos para equipos de seguridad, como cascos, arneses o esteras de choque, lo que hace que los accidentes sean más probables. Por lo general, los grandes mandales proporcionan equipo de protección para Dahi Handi participantes, no más pequeños.

Simplemente no podemos tener esta distinción debido al tamaño de los mandales. Necesitamos tener reglas que los mandos de cualquier tamaño deben tener equipo de protección. Sin esto, no se les debe permitir que se encuentren govindas o practicar.

Las autoridades también deben verificar este equipo de protección y asegurarse de que se use durante la práctica. El equipo de protección no solo se puede usar en Janmashtami. Este es un punto discutible, ya que vemos varios mandales pescando el equipo en el día principal, mientras que Govindas practican sin eso en todo momento. Esto es similar a un corredor de motos que usa un casco solo el día de la carrera y no durante las carreras de práctica. O jinetes que usan cascos solo en grandes días de carrera y no durante el trabajo de pista. Los accidentes también pueden ocurrir durante la práctica, por lo que evitar las medidas de seguridad en el período previo es peligroso, desastroso y mortal.

Si los mandales más pequeños no pueden permitirse el equipo, no participe. Haga que no negociable, sin equipo, sin nivel.





Fuente