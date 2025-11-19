¡Incluso las personas que están obsesionadas conmigo pueden ser ambiguas!

Jacarta – Divertido Flores Riyuka vuelve a ser el centro de atención después de revelar una gran decisión en su vida. Después de divorciarse de Heri Horeh, enfatizó que ya no tenía deseos de casarse, ni siquiera de tener una relación romántica. No por un trauma momentáneo, sino por su creencia de que ya no puede confiar en la lealtad de los hombres.

En un podcast con Deddy Corbuzier, Riyuka reveló que esta decisión nació de la acumulación de experiencias personales y de las tristes historias de sus seres más cercanos. Según él, la realidad que vio le hizo incapaz de sentirse seguro en un compromiso romántico. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«No quiero comprometerme, no quiero volver a casarme. Porque la mentalidad de todos es que nadie es leal. Debido a mis muchas experiencias, mi entorno, las personas más cercanas a mí parecen engañarme, por lo que parece que nadie es leal», dijo Riyuka Bunga, citada el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Su negativa no fue simplemente un rechazo del matrimonio; Riyuka ni siquiera quiere tener una cita.

«Así que, para minimizar el riesgo de volver a lastimarse, no se casen. Incluso si están saliendo, parece que no quieren ningún compromiso», continuó.

Las heridas dejadas por su exmarido, Heri Horeh, son una de las fuentes de desconfianza más profundas. Consideró que la traición fue muy dolorosa, sobre todo porque provenía de alguien que alguna vez lo idolatraba.

«La gente que ha estado obsesionada conmigo desde el principio puede ser ambivalente. Por eso, en mi opinión, no hay personas leales», dijo lleno de decepción.

Curiosamente, Deddy Corbuzier, presentador del podcast, siente lo mismo. Después de que terminó su matrimonio con Sabrina Chairunnisa, Deddy admitió que no tenía planes de volver a formar una familia.

«Probablemente nunca pensé en volver a casarme hasta ahora. Lo más probable es que no. Mis hijos ya son mayores», dijo Deddy.

La conversación se volvió más honesta cuando los dos hablaron de la vejez. Sin dudarlo, Riyuka revela que se está preparando para vivir algún día en una residencia de ancianos, una elección que considera una forma de independencia y un esfuerzo por no ser una carga para nadie.

«Ahora he empezado a buscar una residencia de ancianos. No quiero molestar a nadie», dijo Riyuka.