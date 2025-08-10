Incluso la colección de 4 años, la misión EV se está poniendo seria

Bekasi, Viva – Al ingresar a su cuarto año, la comunidad o colección de automóviles eléctricos de Indonesia confirma su compromiso de continuar luchando por la creación de un ecosistema de vehículos eléctricos seguros, confiables y sostenibles en Indonesia.

Leer también: ¿Por qué el auto eléctrico tiene más demanda en Indonesia? ¡Estos son 7 factores!



Desde su establecimiento, la colección ha desempeñado un papel activo en alentar la aceleración de la adopción de vehículos eléctricos, especialmente al aumentar las estaciones de carga de vehículos públicos (Chapotear). Pero ahora, después de que la infraestructura y el número de EV aumentan significativamente, el enfoque de los cambios de lucha es de la cantidad a la calidad.

«Ahora, lo que luchamos es cómo mantener la calidad. Muchos hallazgos en el campo, el cargador etiquetado con 100 kW, pero la producción es solo la mitad. Los consumidores están decepcionados, especialmente si han pagado tarifas de servicio premium», dijo el presidente de la colección, Arwani Hidayat durante el cuarto aniversario en Bekasi, Java Occidental.

Leer también: Revise este automóvil eléctrico tan rápido como el contenido de la gasolina





Celebración del 4to aniversario

Esta comunidad evalúa que la calidad de SPKLU debe garantizarse desde el comienzo de la instalación, que van desde máquinas, cables y conectores, todo según los estándares SNI. Se deben realizar mantenimiento periódico, auditoría y re -era para garantizar que se mantengan el rendimiento y la seguridad, al igual que la gestión de las estaciones de servicio.

Leer también: El negocio de SPKLU es una nueva tierra de inversión lucrativa



Además de la calidad de la carga, la colección también lucha por la mitigación de riesgos de fugación térmica en una batería de vehículo eléctrico que tiene más de cinco o diez años.

Fomentan una verificación regular de salud de la batería y el uso de dispositivos de mitigación de riesgos requeridos por los reguladores.

Otra lucha es la promoción de los reguladores industriales y las partes interesadas para implementar un sistema de seguro especial al cobrar en SPKLU.

Esto se considera importante teniendo en cuenta que el negocio de SPKLU tiene altos costos de inversión, tecnología complicada y un gran riesgo, de modo que la protección para los usuarios y los operadores se convierte en una necesidad urgente.

«No podemos hacer esto solos. Debe haber un papel en los reguladores, productores, operadores y propietarios de máquinas. Todas las partes tienen la misma responsabilidad de mantener la calidad y la seguridad», dijo.

Para esta comunidad, la lucha por mantener la calidad del ecosistema de vehículos eléctricos no solo para la conveniencia de los usuarios de hoy, sino también para garantizar el futuro del transporte de electricidad que sea seguro, confiable y confiable por la comunidad.

Para obtener información, dando la bienvenida al aniversario de la comunidad, también llevaron a cabo una plantación de árboles con minutos cruzados. Lo que está en línea con su entusiasmo es la verdadera acción de ecologizar el medio ambiente y crear aire más limpio mediante el uso de vehículos eléctricos en Indonesia.