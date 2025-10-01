Incluso 25 meses seguidos, la inflación de joyas de oro 4.70 por ciento en septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Oficina Central de Estadísticas (Bps) A través del diputado de estadísticas de producción, informa M. Habibullah, productos básicos que no es joyería experiencia inflación 4.70 por ciento de alias mensuales mes a mes (MTM) en Septiembre de 2025y contribuir a la inflación del 0.08 por ciento.

Leer también: El motor del barco hace que las importaciones suban en enero-agosto un 2.05 por ciento, verifique los detalles



Se aseguró, por lo tanto, las joyas de oro se convirtieron en una mercancía que había experimentado inflación durante 25 meses consecutivos, y alcanzó su nivel más alto en los últimos cinco meses.

«Los productos de oro de joyería han experimentado una inflación de 25 meses consecutivos desde septiembre de 2023», dijo Habibullah en la Conferencia de prensa oficial de estadísticas, miércoles 1 de octubre de 2025.

Leer también: Inflación de septiembre 0.21 por ciento, el precio del chile rojo, los cigarrillos, el aumento de la carne de pollo





M. Habibullah, diputado de estadísticas de producción de BPS

«Donde la inflación de joyas de oro en septiembre de 2025 se registró como la inflación más alta en los últimos cinco meses», dijo.

Leer también: Balance comercial de la República de Indonesia de Indonesia-Agosto 2025 Excedente US $ 29.14 mil millones, 64 meses seguidos



Agregó que las joyas de oro también fueron uno de los principales contribuyentes a la inflación en septiembre de 2025, que se registró en 0.21 por ciento mensualmente (MTM) y 2.65 por ciento anual (YOY).

Mientras que el grupo de mantenimiento privado y otros servicios, que incluyeron el producto de joyería de oro, registraron una inflación mensual de 1.24 por ciento (MTM) con una participación en la inflación del 0.08 por ciento.

«Y se convirtió en el segundo contribuyente importante de la inflación en septiembre de 2025, después de los grupos de alimentos, bebidas y tabaco», dijo.