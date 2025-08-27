Incendios en la antigua ciudad de Semarang, los edificios históricos fueron envueltos en fuego


Miércoles 27 de agosto de 2025 – 09:06 Wib

Semarang, Viva – A edificio En el área de la ciudad antigua, Semarang City, Central Java, envuelta en fuego el miércoles por la mañana, 27 de agosto alrededor de las 3:45 WIB. Fuego Esto sucedió en Jalan Soepapto, que es la carretera principal en la zona de la ciudad antigua. El edificio en llamas está a unos 150 metros de la iglesia Blenduk utilizada para negocios de restaurantes y cafés, al lado de la oficina de un banco.

El fuego y el humo negro grueso se ven volando en lo alto del edificio. Los oficiales del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Semarang fueron desplegados inmediatamente en la ubicación para extinguir el incendio. Hay 9 extintores y operados por 40 personas.

El comandante Kusdianto de Semarang City Damkar, Kusdianto, explicó que el proceso de lucha contra incendios tomó aproximadamente una hora.

«Hay nueve unidades que movilizamos. A partir de las cuatro en punto. Este fuego puede ser condicionado», explicó.

El edificio en llamas es un edificio patrimonial que se utiliza para negocios culinarios. Algunos de los lugares de negocios afectados incluyen el restaurante Sego Bancakan, que es bastante famoso. También hay un centro de recuerdos y una heladería Mixue.

Las autoridades están investigando este incidente.

Informe Teguh Joko Sutrisno/TVone Semarang

