Incendio en un club nocturno de Goa: el comité de investigación interroga al terrateniente y al sarpanch







Un comité de investigación magistral ha interrogado al propietario original de las tierras Pradeep Ghadi Amonkar y al sarpanch de Arpora-Nagoa Roshan Redkar en relación con el devastador incendio en Birch por discoteca romeo carril en el norte de Goa, informó la agencia de noticias PTI.

Amonkar fue citado a las 15.30 horas del sábado y interrogado hasta las 22.30 horas, dijo su abogado Prasenjeet Dhage, añadiendo que el panel quería saber «por qué ocurrió este incidente».

«Mi cliente tenía una orden de comparecencia ante el comité», dijo, informó PTI.

«Fue una investigación muy intensa y vigorosa», añadió el abogado.

El gobierno de goa ha constituido un comité encabezado por el magistrado de distrito Ankit Yadav para investigar el incendio del 6 de diciembre que se cobró 25 vidas.

Arpora-Nagoa panchayat sarpanch Roshan Redkar dijo a los periodistas que respondió a las preguntas del comité.

Ya obtuvo una fianza previa a la detención de un tribunal local en relación con el caso.

La policía de Goa arrestó a cinco directivos y miembros del personal del club.

Gaurav Luthra y Saurabh Luthra, copropietarios del club, han sido detenidos en Tailandia luego de que huyeron del país, informó PTI.

Como parte de una ofensiva contra los establecimientos turísticos que violan las leyes y normas de seguridad tras la tragedia del incendio, las autoridades estatales sellaron el sábado el Café CO2 Goa, un renombrado club situado en un acantilado con vistas al Mar Arábigo en Vagator, en el norte de Goa, y revocaron el NOC del departamento de bomberos de otro club.

La medida se produjo un par de días después de que el Goya Club, también en Vagadorfue cerrado por presuntas violaciones de las reglas.

Una inspección del Café CO2 Goa realizada por un equipo designado por el gobierno estatal indicó que el establecimiento, con capacidad para 250 personas, no poseía un certificado de no objeción (NOC) del Departamento de Servicios de Emergencia y Bomberos. El club, que se encuentra en lo alto de Ozrant Cliff, tampoco tenía estabilidad estructural, según descubrió el equipo, informó PTI.

Los Servicios de Bomberos y Emergencias también revocaron el sábado el NOC emitido al Diaz Pool Club and Bar en Anjuna como el extintores instalados en el establecimiento resultaron ser inadecuados, dijo el oficial de bomberos de la división Shripad Gawas.

Se envió un aviso a Nitin Wadhwa, socio del club, dijo en la orden, informó PTI.

En otros lugares, la campaña para las elecciones de los organismos locales en Goa, Partido Aam Aadmi El líder Arvind Kejriwal afirmó el sábado que el incidente del incendio en el club nocturno Birch by Romeo Lane ocurrió porque el gobierno del BJP en el estado era corrupto.

(Con aportes de PTI)





