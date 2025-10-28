Incendio en Marina Bay Sands Singapore, humo negro que se eleva desde el techo del edificio

SingapurVIVA – Fuego sucedió en Arenas de la bahía marina (MBS), Singapur, el martes 28 de octubre de 2025, lo que supuestamente ocurrió en el piso 55 del hotel, dijo la Fuerza de Defensa Civil de Singapur (SCDF).

Lea también: El personal de TNI AD participa en la capacitación MBG, financiada por Singapur



Lanzamiento CNAUn portavoz de MBS dijo que un miembro del personal extinguió el fuego antes de que llegara el personal de SCDF. El incendio comenzó alrededor de las 15.30 horas en la torre 3 del hotel MBS.

«El incendio se produjo en un lugar inaccesible para los invitados y fue rápidamente extinguido por un miembro del equipo antes de la llegada del SCDF.

Lea también: Ciudadana indonesia asesinada por su marido en Singapur; el autor se enfrenta a la pena de muerte



«Nadie resultó herido en este incidente. Estamos trabajando con las autoridades para investigar este incidente», añadió el portavoz.

Lea también: El número de quemadores de bosques se duplica en comparación con el año pasado, el jefe de la Policía Nacional revela que 83 personas son sospechosas



En un comunicado, la SCDF dijo: «Los hallazgos preliminares indican que el incendio probablemente se originó a causa de trabajos de soldadura realizados en las cercanías».

Se sospecha que la chispa de soldadura cayó y quemó la estera de plástico que se encontraba debajo, provocando una columna de humo. humo negro que es claramente visible desde debajo del edificio.

Un lector de CNA compartió fotografías de columnas de humo que se elevaban desde el edificio.

Logan Ravishankar dijo que tomó las fotos alrededor de las 3:40 p. m. desde su oficina en el piso 30 de South Beach Tower.