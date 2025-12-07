Incendio en discoteca de Goa mata a 23 personas tras explosión de cilindro; CM culpa a las violaciones de seguridad







Al menos 23 personas murieron en un incendio en una discoteca en norte de goa tras la explosión de un cilindro el sábado por la noche, dijo la policía. La mayoría de los muertos eran trabajadores de cocina del club, entre ellos tres mujeres, dijo el ministro principal, Pramod Sawant. Entre los muertos había «entre tres y cuatro turistas», añadió.

Sawant, que se apresuró al lugar, dijo a los periodistas que de los 23, tres sucumbieron a quemaduras y los demás murieron por asfixia. Según las primeras informaciones, el club nocturno no había respetado las normas de seguridad contra incendios, afirmó el primer ministro.

El incendio estalló en Birch junto a Romeo Lane después de la medianoche. El popular lugar de fiesta en Pueblo de ArporáA unos 25 kilómetros de Panaji, capital del estado, inaugurado el año pasado, «tomaremos medidas contra la dirección del club y también contra los funcionarios que permitieron su funcionamiento a pesar de violar las normas de seguridad», afirmó Sawant.

«Este es un incidente desafortunado durante la temporada alta de turismo en el estado costero», dijo Sawant. «Realizaremos una investigación detallada del incidente y se tomarán medidas estrictas contra los culpables», añadió el primer ministro.

El jefe de policía de Goa, Alok Kumar, dijo a PTI que el incendio se produjo debido a la explosión de un cilindro. «Los 23 cadáveres han sido recuperados del lugar y enviados a la facultad de medicina del gobierno en Bambolimdijo el diputado local del BJP Michael Lobo.

Los equipos de bomberos y policía acudieron inmediatamente al lugar y participaron en las tareas de rescate durante la noche, dijo Lobo a los periodistas. Lobo dijo que los funcionarios llevarán a cabo una auditoría de seguridad contra incendios en todos los clubes para garantizar que este tipo de incidentes no se repitan.

El panchayat de Calangute emitirá avisos a todos los clubes nocturnos el lunes pidiéndoles que proporcionen permisos de seguridad contra incendios. el MLA dicho. Se cancelarán las licencias de los clubes que no tengan los permisos necesarios, añadió.

