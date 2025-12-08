Incendio en discoteca de Goa: la policía emite un aviso de vigilancia contra los propietarios que se fugan







La policía de Goa emitió el lunes un aviso de vigilancia contra los propietarios de clubes nocturnos que se fugaron, Saurabh y Gaurav Luthra de `Abedul por Romeo Lane`.

Según las autoridades, ambos acusados ​​abandonaron Goa poco después del incidente y son sospechosos de intentar abandonar el país.

Como medida de precaución, se ha alertado a todos los aeropuertos y comisarías de policía del país.

La policía de Goa declaró que debido a la fuerte sospecha de que el dúo podría intentar huir al extranjero, era necesario el aviso de vigilancia.

Mientras tanto, cuatro detenido Las personas relacionadas con el caso fueron presentadas ante el Tribunal de Distrito de Bardez a última hora de la noche del domingo.

El tribunal condenó a los cuatro directivos a seis días de custodia policial.

Actualmente se encuentran alojados en el calabozo de la comisaría de Anjuna y han sido interrogados durante casi ocho horas sobre el incidente del incendio y el paradero de los propietarios desaparecidos.

En un acontecimiento relacionado, la policía de Goa, con la ayuda de la policía de Delhi, detuvo a un hombre identificado como Bhola en relación con los propietarios fugitivos.

Los investigadores están examinando sus vínculos con el club nocturno y con Saurabh y Gaurav Luthra.

La policía de Delhi está coordinando estrechamente con sus homólogos de Goa como parte de la investigación en curso.

Además, también ha sido detenido el responsable del funcionamiento del club.

Un equipo policial viajó desde ir a a Delhi para detener a Bhola, y ahora lo están transportando de regreso a Goa para continuar con la investigación.

El domingo, el primer ministro Narendra Modi expresó su angustia y anunció una donación graciable de 2 lakh de rupias a los familiares de cada fallecido y 50.000 rupias a los heridos.

Un incendio en Arpora`s Birch junto a Romeo Lane se ha cobrado 25 vidas, incluidos cuatro turistas y 14 miembros del personal. Aún no se han confirmado las identidades de siete víctimas. Seis personas resultaron heridas y están recibiendo tratamiento.

En una publicación en X, el primer ministro Modi había dicho: «El incendio en Arpora, Goa, es profundamente entristecedor. Mis pensamientos están con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Que los heridos se recuperen lo antes posible. Hablé con Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji sobre la situación. El gobierno estatal está brindando toda la asistencia posible a los afectados».

«Se entregará una cantidad ex gratia de 2 lakh de rupias del PMNRF a los familiares de cada fallecido en el accidente en Arpora, Goa. Los heridos recibirán 50.000 rupias», dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.

El incendio estalló alrededor del domingo medianoche en Birch by Romeo Lane, un club en la bulliciosa zona de Baga que atrae a grandes multitudes debido a su proximidad a una de las playas más frecuentadas de Goa.

Según la policía, se sospecha que el incendio fue provocado por la explosión de un cilindro dentro del local.

Se cree que la repentina explosión dejó poco tiempo para que los que estaban dentro, muchos de ellos miembros del personal, escaparan.

Los bomberos de varias estaciones se desplegaron inmediatamente y los bomberos combatieron las llamas hasta bien entrada la madrugada del domingo.

Los equipos de rescate continuaron sus esfuerzos hasta el amanecer, revisando los escombros en busca de supervivientes e intentando controlar los puntos críticos residuales.

Las autoridades confirmaron que un número importante de los fallecidos fueron empleados trabajando en el club cuando ocurrió el incidente.

Altos funcionarios, incluido el Director General de la Policía y equipos del distrito de North Goa, llegaron al lugar poco después de que se informara del incendio para coordinar las operaciones de rescate y socorro.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente