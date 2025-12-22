Incendio en discoteca de Goa: el tribunal extiende la custodia policial de los hermanos Luthra hasta el 26 de diciembre







A corte En Mapusa, Goa, el lunes se extendió la prisión preventiva policial de Saurabh y Gaurav Luthra, copropietarios del club nocturno Birch de Romeo Lane, hasta el 26 de diciembre, informó la ANI.

Los hermanos Luthra comparecieron ante el tribunal de primera clase de magistrados judiciales de Mapusa (JMFC) el lunes en relación con el incendio del club nocturno de Goa.

El club nocturno, situado en Arpora, en el norte de Goa, fue escenario de un devastador incendio el 6 de diciembre, que se cobró 25 vidas y dejó a varios heridos.

En el mismo proceso, el tribunal JMFC de Mapusa condenó a Ajay Gupta, el tercer socio de Birch by Romeo Lane, a 14 días de custodia judicial, según la ANI.

Acusado traído de Delhi después de la deportación

Los hermanos Luthra fueron llevados a Goa desde Delhi el 16 de diciembre después de haber sido deportados de Tailandia. Tras su llegada al aeropuerto internacional Indira Gandhi, un tribunal de Delhi concedió a la policía de Goa una prisión preventiva de tránsito de 48 horas.

El 17 de diciembre, los acusados ​​fueron presentados ante el tribunal JMFC de Mapusa, que concedió a la policía cinco días de detención para más investigación.

Acusaciones de documentos falsificados

El abogado Vishnu Joshi, que representa a las familias de las víctimas, dijo a ANI que durante la investigación habían surgido nuevas revelaciones. Según él, la policía alegó que la licencia comercial y otros documentos relacionados de los hermanos Luthra fueron falsificados, según la ANI.

Incendio causado por violaciones de seguridad, dice la policía

El fatal incendio se produjo durante un evento de fuegos artificiales organizado en el club nocturno sin el equipo adecuado de seguridad contra incendios, dijo la policía. El ir a El gobierno ha iniciado un proceso penal contra los propietarios del club, alegando supuesta negligencia y violaciones de las normas de seguridad obligatorias.

Según la policía de Goa, el acusado organizó el evento a pesar de ser consciente de que las instalaciones carecían de puertas de salida de emergencia en la planta baja y en la cubierta, lo que dificultaba la evacuación en caso de emergencia, informó la agencia de noticias.

Los propietarios tenían control total sobre las operaciones: policía

En presentaciones presentadas anteriormente ante el Tribunal de Patiala en Delhi, la policía de Goa declaró que los hermanos Luthra eran los principales propietarios y socios de Birch by Romeo Lane y ejercían un control total sobre las operaciones del club, incluidas las medidas de seguridad, los permisos y los eventos realizados en el lugar, informó la ANI.

La policía sostuvo que el interrogatorio bajo custodia del acusado en Goa era necesario en una etapa crucial de la investigación.

El 7 de diciembre se registró una causa penal en Arpora Anjuna. Policía Estación en el norte de Goa según las secciones 105, 125, 125 (a), 125 (b) y 287, leídas con la sección 3 (5) de Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

(con entradas ANI)





