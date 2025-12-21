Incendio en 14 casas en Kapuk Juara, en el norte de Yakarta, presuntamente causado por un cortocircuito eléctrico

Jacarta – Subdepartamento de Kasiops Gulkarmat El norte de Yakarta y las Mil Islas, dijo Gatot Sulaeman, fuego que quema 14 Casa vivir en la calle Estuario de Kapok Se cree que el resultado es Gang Meong, aldea de Kapuk Muara, distrito de Penjaringan, el domingo por la mañana. cortocircuito electricidad.

«Se cree que la causa que provocó el incendio fue un cortocircuito eléctrico», dijo Gatot en Yakarta, el domingo 21 de diciembre de 2025.

Según el testimonio de un testigo, este reportero vio crecer repentinamente un incendio en una casa perteneciente a un hombre con las iniciales ZA alrededor de las 05.55 WIB.

Incendio en Kapuk Muara, norte de Yakarta

En ese momento, dijo Gatot, el periodista se puso en contacto inmediatamente con los bomberos del norte de Yakarta sobre el incidente del incendio.

Después de eso, la unidad de extinción de incendios más cercana del Teluk Gong Post se lanzó a las 05.57 WIB para llevar a cabo el proceso de extinción.

Gulkarmat, en el norte de Yakarta y las islas Seribu, desplegaron 11 camiones de bomberos con 55 efectivos para extinguir el incendio que quemó decenas de casas.

«El incendio se extinguió durante más de 2,5 horas desde las 06.01 WIB hasta las 08.21 WIB, finalmente se extinguió el fuego».

«El estado de extinción ha finalizado y el incendio se ha extinguido con éxito», dijo.