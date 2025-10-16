Incendio de autobús en Jaisalmer: conductor y propietario arrestados; SIT formado







El Rajastán PolicíaEl jueves arrestaron al conductor del autobús Shaukat y al propietario Turab Ali en relación con el reciente accidente de autobús en Jaisalmer, que se cobró la vida de 22 personas y dejó a varios más heridos, dijeron las autoridades.

Ambos fueron detenidos para ser interrogados el miércoles por la noche y su detención fue confirmada tras el interrogatorio de la policía.

El superintendente de policía (SP) de Jaisalmer, Abhishek Shivhare, dijo que se presentaron dos denuncias: una por Chandan Singh, el hermano del fallecido Rajendra Singh Chauhan, y otra por Jagdish, el hermano del fallecido Gopilal Darji.

A partir de estas denuncias, la policía registró los casos e inició nuevos procedimientos sobre el asunto.

Se ha constituido un Equipo Especial de Investigación (SIT) para examinar minuciosamente todos los aspectos del incidente.

El equipo, dirigido por el superintendente adjunto de policía (ASP) de Jaisalmer, Kailashdan Jugtawat, incluye al diputado Roop Singh Inda, al oficial de la estación de Nachana (SHO) Butaram, a Sadar SHO Surjaram y al subinspector adjunto Rajendra Kumar.

El SIT sondeará la accidenteLa causa, posibles fallos técnicos, el papel del conductor y cualquier negligencia criminal.

Los investigadores también están evaluando la velocidad, el estado y el cumplimiento de las normas de seguridad del autobús en el momento del incendio.

SP Shivhare dijo que el informe final llevará tiempo, ya que se están examinando múltiples elementos.

Dado que el autobús se fabricó en Chittorgarh, los detalles se recopilan desde allí.

La investigación también incorporará declaraciones de las víctimas, informes forenses y evidencia técnica.

Según las conclusiones preliminares, a bordo del autobús viajaban 35 pasajeros, de los cuales 22 murieron y otros 13 resultaron heridos, siendo atendidos actualmente en Jodhpur.

Se han obtenido muestras de ADN de 18 de los 19 cuerpos recuperados, quedando uno pendiente de confirmación.

Otras acciones legales dependerán de las conclusiones del SIT, que determinarán si la tragedia se debió a un error humano o a una falla mecánica.

Hasta el momento se han presentado dos FIR.

Rajastán El ministro principal, Bhajan Lal Sharma, ha anunciado una compensación para las familias de las víctimas: 25 lakh de rupias para las familias con tres o más muertes, 10 lakh de rupias por persona por una o dos muertes, 2 lakh de rupias para las personas gravemente heridas y 1 lakh de rupias para aquellas con heridas leves.

Mientras tanto, las familias de las víctimas realizaron una protesta en el Hospital Mahatma Gandhi de Jodhpur, exigiendo una mayor compensación y negándose a aceptar los cuerpos fallecidos.

El número de muertos aumentó a 22 después de que Bhaga Bano, de 54 años, muriera el jueves por la mañana.

Cinco pacientes permanecen conectados a ventiladores y se están llevando a cabo procedimientos post mortem y de ADN.

El incendio ocurrió el 14 de octubre, cuando un privado Autobús cama con aire acondicionado que viajaba de Jaisalmer a Jodhpur se incendió alrededor de las 3:30 pm, matando a 19 personas en el acto.

