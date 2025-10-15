Incendio de autobús en Jaisalmer: 20 pasajeros quemados vivos y 16 heridos







Veinte personas fueron quemadas vivas y 16 resultaron gravemente heridas en Rajastán cuando un autobús privado que viajaba de Jaisalmer a Jodhpur se incendió repentinamente el martes por la tarde, dijo la policía, informó la agencia de noticias PTI.

El presidente Droupadi Murmu y el vicepresidente CP Radhakrishnan lamentaron la pérdida de vidas en el incidente. El primer ministro Narendra Modi expresó su pesar por las muertes y anunció una donación graciable de 2 lakh de rupias para los familiares de los fallecidos.

La policía de Rajasthan dijo que el autobús, que transportaba a 57 pasajeros, salió de Jaisalmer alrededor de las 3 de la tarde. Mientras atravesaba el Carretera Jaisalmer-JodhpurEl humo comenzó a emanar de la parte trasera del vehículo, informó PTI.

Al darse cuenta, el conductor detuvo el autobús, pero momentos después el autobús quedó envuelto en llamas.

Vecinos y lugareños acudieron al lugar y colaboraron en las labores de rescate. En el operativo también colaboró ​​personal del Ejército. Se informó a los bomberos y a la policía, y los pasajeros heridos fueron trasladados al Hospital Jawahar en Jaisalmer para recibir tratamiento.

La policía dijo que 16 pasajeros gravemente heridos fueron remitidos a un hospital en Jodhpur.

BJP MLA de Pokaran Pratap Puri informó a PTI que 20 pasajeros murieron en el incendio del autobús. «Diecinueve pasajeros murieron en el autobús y uno sucumbió a causa de quemaduras en el camino a Jodhpur», dijo.

El legislador dijo que el autobús se incendió 10 minutos después de salir de Jaisalmer.

Al recibir información sobre el incidente, el Ministro Principal Bhajanlal Sharma contactó Jaisalmer y fue informado por los oficiales.

El primer ministro dijo que los funcionarios han recibido instrucciones de garantizar el tratamiento médico adecuado para los heridos y toda la asistencia posible a los afectados.

«El incidente del incendio de un autobús en Jaisalmer es extremadamente desgarrador. Expreso mi más sentido pésame a los afectados por este trágico accidente. Se han dado instrucciones a los funcionarios interesados ​​para el tratamiento adecuado de los heridos y para brindar toda la ayuda posible a las víctimas», publicó en X.

Expresando su pesar por el incidente, el Primer Ministro Modi se dirigió a X para decir: «Angustiado por la pérdida de vidas debido a un percance en Jaisalmer, Rajasthan. Mis pensamientos están con las personas afectadas y sus familias durante este momento difícil. Orando por la pronta recuperación de los heridos».

«Se entregaría una cantidad ex gratia de 2 lakh de rupias del PMNRF a los familiares de cada fallecido. Los heridos recibirían 50.000 rupias», dijo.

Presidente droupadi murmu Dijo que la pérdida de vidas debido al incendio de un autobús en Rajasthan es extremadamente desgarradora y rezó por la pronta recuperación de los heridos.

El vicepresidente CP Radhakrishnan también lamentó las muertes.

«La noticia de la muerte de varias personas debido a un incendio en un autobús en Jaisalmer, Rajasthan, es extremadamente desgarradora. Expreso mi más sentido pésame a las familias afligidas y rezo por la pronta recuperación de los heridos», dijo Murmu en una publicación en X en hindi.

La Secretaría del Vicepresidente citó a Radhakrishnan en una publicación de X para decir: «Profundamente angustiado por la pérdida de vidas en el trágico incendio del autobús en Jaisalmer, Rajasthan. Mi más sentido pésame a las familias afligidas. Oraciones por la pronta recuperación de los heridos».

Tras el accidente, la administración del distrito solicitó información para determinar la identidad del fallecido. Los cuerpos serán entregados a sus familiares después coincidencia de ADNdijeron los funcionarios.

La administración del distrito de Jaisalmer dijo que comenzó rápidamente las operaciones de socorro y rescate después de recibir información sobre el incidente. El recaudador de distrito Pratap Singh ordenó a los funcionarios que garantizaran atención médica inmediata a los heridos. También se publicaron números de línea de ayuda.

Gobernador de Rajastán Haribhau Bagade, el ministro principal Sharma, el ex ministro principal Ashok Gehlot, el presidente estatal del BJP, Madan Rathore, y otros líderes expresaron su pesar por el trágico incidente.

