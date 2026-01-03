Incapaz de soportar descensos extremos, el Toyota Fortuner se atasca en Gotekan

Mojokerto, VIVA – El incidente del accidente automovilístico ocurrió nuevamente en la ruta extrema de la zona montañosa de Mojokerto, Java Oriental, y esta vez involucró a una persona. Toyota Fortuner. Este incidente atrajo la atención del público porque ocurrió en la ruta de rescate de Gotekan, conocida desde hace mucho tiempo como un punto crucial para la seguridad de los vehículos.

Este incidente tuvo lugar el miércoles 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 15.30 horas, cuando el tráfico en la zona de Pacet era bastante intenso. El Fortuner de color oscuro condujo desde la ciudad de Batu hacia Pacet antes de finalmente perder el control.

Basado en la información vista VIVA Automotriz en la página de Instagram @aslimojokertocomEl sábado 3 de enero de 2026, se sospecha que el vehículo con transmisión automática experimentó una falla en el sistema de frenos al cruzar una pendiente larga y empinada.

Toyota Fortuner llega a Gotekan Foto : Instagram @aslimojokertocom

Cuando se dio cuenta de que los frenos no funcionaban de manera óptima, el conductor optó por dirigir el vehículo hacia una ruta de rescate llena de montones de arena. Esta decisión se tomó para evitar un riesgo mayor de muerte, considerando que se sabe que la ruta de Gotekan es propensa a accidentes.

Los segundos en que el Fortuner entró en el carril de rescate fueron registrados por los residentes y otros usuarios de la vía. El coche condujo lentamente antes de finalmente detenerse y ser bloqueado por la arena, levantando espesas nubes de polvo alrededor del lugar.

Varios agentes y vecinos de la ruta prestaron asistencia de inmediato. Confirmaron que el conductor se encontraba a salvo y no sufrió heridas graves como consecuencia del incidente.

No hubo víctimas en este incidente, pero el coche sufrió daños en la parte delantera y los bajos. El proceso de evacuación se realizó con cuidado para evitar movimientos de arena que pudieran empeorar el estado del vehículo.

Este incidente ocurrió algún tiempo antes del accidente del Isuzu Elf que involucró a un grupo de turistas de Surabaya en la misma ruta. Esto confirma una vez más que la zona de Gotekan Pacet tiene un alto nivel de riesgo, especialmente para los vehículos que experimentan problemas técnicos.