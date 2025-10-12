Incapaz de contener su dolor, Olla Ramlan se desmayó en el funeral de su madre

VIVA – Tristes noticias rodean al mundo del entretenimiento de Indonesia. Amada madre del artista. ser ramlanTis’ah Djahri, según se informa, murió el domingo 12 de octubre de 2025, alrededor de las 04.15 WIB en su residencia en Bintaro, Tangerang del Sur.

El fallecimiento de su amada madre fue sin duda una herida profunda para Olla Ramlan y su familia. De hecho, según los informes, Olla se desmayó dos veces. Primero, en casa y segundo en el funeral de la madre. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Triste noticia para la madre de Olla Ramlan

El ambiente en el funeral fue muy emotivo. Olla Ramlan parecía esforzarse por acompañar el cortejo fúnebre de su amada madre. Sin embargo, el sentimiento de pérdida era tan profundo que no pudo contener las lágrimas. Mientras esparcía flores sobre la tumba, Olla se desmayó de repente.

De repente el ambiente se volvió de pánico y lo que más llamó la atención del público fue la presencia de su exmarido, Aufar Hutapea, que estaba dispuesto a ayudar. Con gran preocupación, Aufar sacó inmediatamente a Olla del lugar de entierro, como se ve en el video subido por la cuenta @rumpi_gosip.

Perder a un padre es sin duda una herida profunda para cualquiera, especialmente para Olla, quien es conocida por ser muy cercana a su madre.

La familia transmitió la noticia de la partida de su madre directamente a través de mensajes que circularon entre medios y amigos cercanos.

«Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. Ha fallecido Rahmatullah, nuestra madre Tis’ah Djahri, madre de Olla Ramlan. Hoy domingo 12 de octubre de 2025 a las 04.15 WIB en Bintaro, Tangerang del Sur», se lee en el comunicado de la familia citado por VIVA.

La familia también oró para que Allah Todopoderoso acepte toda la caridad y el bien del difunto y le perdone todos sus errores.

«Que el difunto sea perdonado por su error, aceptó su adoración, su fe islámica, explicó y liberó su tumba y se le entregó el lugar más hermoso de Alá Todopoderoso», añade el comunicado.

Mientras tanto, Cynthia Ramlan, hermana menor de Olla, también compartió esta triste noticia a través de Instagram Story. Escribió que su madre sería enterrada en Tanah Kusir TPU, en el sur de Yakarta, después de la hora Asr.