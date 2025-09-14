Inaugurar el camino de peaje de tempino-simpang sin tarifas, el gobernador de Jambi Wanti-Wanti para ser tratado

Yakarta, Viva – Tol Trans SumatraCalles de tiempo de betungJambi (Betejam) La Sección Tres segmentos de Ness Tempino-S-Spang a lo largo de 18.59 kilómetros están operando oficialmente. La carretera de peaje funciona sin arancel A partir del 14 de septiembre de 2025, a 0.7.00 Wib.

El gobernador de Jambi, Al Haris, inauguró directamente la primera operación de la carretera de peaje. Según él, la construcción de la carretera de peaje de Jambi hasta ahora no tiene obstáculos, incluso el proceso de compensación y trabajo se está ejecutando rápidamente. Incluso el Museo Record de Indonesia (MURI) otorgó premios en forma de construcción de proyectos gratuitos con el más alto nivel de eficiencia de tiempo.

«Estoy orgulloso de que Jambi tenga un camino de peaje. El primero fue nombrado gobernador (2021), que fue la primera vez que discutí sobre la aceleración de la construcción de la carretera de peaje de Jambi», dijo el gobernador de Jambi, Al Haris, en la puerta de peaje de Pijoa, Jambi.

Dijo que, después de que funcionara el segmento de Ness Tempino-Simpang, continuaría con la construcción de la carretera de peaje Ness-Bukit Cinto Kenang en dirección a Jambi-Riau. Se ha coordinado con el Ministerio de Obras Públicas, solo esperando el esquema de mano de obra, considerando que la carretera de peaje divide el río Batanghari.

Además, según él, la aceleración del suministro de tierras en varias aldeas en el distrito de Sekernan, Mumaro Jambi Regency, se ha cuidado, solo esperando el proceso de reemplazo de ganancias del gobierno.

La Sección IV de la carretera de peaje Betung-Tembino-Jambi logra un progreso del desarrollo del 68 por ciento.

«Esta es historia, Jambi tiene el primer camino de peaje, confiado para ser tratado. Solo continúa la carretera de peaje Jambi-Rengat, la información ya es un PPP, varias aldeas han claro (tierra) Justo pago «, dijo Al Haris.

Vicepresidente Ejecutivo Las operaciones y el mantenimiento del PT Hutama Karya Dwi Aryono Bayuaji División de Toll Road and Mantenimiento dijeron que la operación de las tarifas de tres segmentos comenzó a aplicar la sección de Ness Tempino-Spang. La carretera de peaje de Betajam a lo largo de los 170 kilómetros, ha estado operando a lo largo de 52 kilómetros, lo que significa que se ha operado el 30 por ciento.

Desde la carretera de peaje Save Ness hasta Banyu Lencir, ahora se puede alcanzar durante 45 minutos, desde antes de que tome dos o tres horas a través de Lintas de Sumatra Oriental.

«Esta puerta de peaje está equipada con seis días, tres para salir, tres para ingresar. Siempre de acuerdo con la seguridad número uno», dijo. (Hormiga)