Inaugurado por Perkasa, IHSG confía en fortalecerse a pesar de la lentitud de los intercambios asiáticos

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 72 puntos o 0,92 por ciento en el nivel 7.988 en la apertura de operaciones del lunes 20 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene potencial para recuperarse en las operaciones de hoy.

«JCI tiene el potencial de recuperarse hoy, probando una fuerte resistencia en 8.000. Pero aún así, tenga cuidado si no supera los 8.050 lo suficientemente fuerte, todavía hay potencial para otra corrección», dijo Fanny en su investigación diaria, el lunes 20 de octubre de 2025.

Ilustración del tablero de acciones de IHSG.

Intercambio asiático bajó en las operaciones del viernes pasado. Índice El Nikkei 225 japonés cayó un 1,44 por ciento y el Topix debilitado 1,03 por ciento. Mientras tanto, en Corea del Sur, el índice Kospi subió un 0,01 por ciento y el Kosdaq se debilitó un 0,68 por ciento.

Mientras tanto, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,48 por ciento, el Taiex de Taiwán cayó un 1,25 por ciento y el ASX 200 de Australia cayó un 0,81 por ciento. Aparte de eso, el Straits Times cayó un 0,63 por ciento y el FTSE Malasia se debilitó un 0,32 por ciento.

Por otro lado, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, afirmó que el Banco de Japón seguirá fortaleciendo su política monetaria si se fortalece la confianza en el logro de las perspectivas económicas y permanece abierto a oportunidades de aumentos de las tasas de interés en el futuro cercano.

Mientras tanto, las exportaciones nacionales no petroleras de Singapur registraron un fuerte aumento en septiembre de 2024, un 6,9 por ciento más que el año anterior.

Eso superó las expectativas de una caída del 2,1 por ciento y revirtió una caída del 11,3 por ciento en agosto.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 7.750-7.820, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.000-8.050», dijo.