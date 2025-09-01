Inaugurado por el 3.52 por ciento, JCI se vio eclipsado por el debilitamiento de hoy

Yakarta, Viva – Ihsg Abra 275 puntos o 3.52 por ciento a 7,555 en la apertura de la negociación del lunes, 1 de septiembre de 2025.

Leer también: IHSG tiene el potencial de recuperarse después de caer en picado el impacto de la manifestación, considere 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN



El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, JCI todavía está eclipsado por el debilitamiento de hoy.

«IHSG tiene el potencial de regresar para debilitarse hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: JCI cerró 121 puntos en el medio de la manifestación continua, un vistazo a 5 acciones que aún son poderosas





Índice de precios de acciones compuestas (CSPI).

Bolsa Asia varía en el comercio el viernes pasado. El índice Nikkei 225 de Japón cayó 0.26 por ciento y Takix cayó un 0.47 por ciento. Mientras tanto, el índice Hong Hong Kong Hang aumentó un 0,32 por ciento, CSI 300 China aumentó un 0,74 por ciento y el compuesto de Shanghai aumentó un 0,37 por ciento.

Leer también: Blushing abierto, JCI está eclipsado por el debilitamiento y el intercambio variado de Asia-Pacífico



Mientras tanto, el índice Kospi surcoreano cayó un 0,32 por ciento y Kosdaq cayó un 0,19 por ciento. Además, el índice australiano ASX 200 cayó un 0.08 por ciento y Taiex Taiwán cayó un poco 0.01 por ciento. Por otro lado, los tiempos de Estrecho de FTSE aumentaron un 0.37 por ciento y FTSE Malay KLCI cayó 0.75 por ciento.

Mientras tanto, en Japón, el precio del consumidor central en Tokio aumentó un 2,5 por ciento interanual (interanual) en agosto de 2025, se aflojó por tercer mes consecutivo y de acuerdo con las expectativas.

Aunque la inflación se ha subrayado, permanece por encima del objetivo del 2 por ciento del Banco de Japón (BOJ) ha mantenido la especulación de otras tasas de interés este año.

Mientras que el CPI central de Tokio que no incluía fresco, pero la energía, aumentó un 2.5 por ciento respecto al año anterior y de acuerdo con las expectativas, pero disminuyó a partir de un aumento del 2.9 por ciento en julio. L

Además, la tasa de desempleo de Japón también cayó a 2.3 por ciento en julio de 2025, o menos del 2.5 por ciento desde el mes anterior.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,600-7,700, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 7,880-7,950», dijo.