Inaugurado la gestión de 2025-2028, Hipmi Central Yakarta está listo para empujar la sinergia económica hacia la ciudad global

Yakarta, Viva – Asamblea Hombre de negocios Tiempo Indonesia (Hipmi) Jaya inauguró oficialmente la gestión de la Agencia Central de Gestión de la Sucursal de Yakarta Hipmi (BPC) para 2025-2028. Esta inauguración marca el compromiso de la organización para fortalecer los ecosistemas empresariales en la ciudad capital a través de programas colaborativos y receptivos a los desafíos económicos actuales.

A la inauguración titulada «Sinergia de jóvenes empresarios en el centro de Yakarta: la mudanza de transformación a la ciudad global» asistió varios funcionarios regionales de la ciudad central de Yakarta, incluido el alcalde de los Dres del Centro de Jakarta. Arifin, Mapa, Presidente de BPD Hipmi Jaya M. Rianddy Haroen, Hilda Kusuma Dewi, miembro del DKI Jakarta DPRD, así como las filas del Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda).

Como parte de Hipmi Jaya, se espera que BPC Hipmi Central Yakarta sea la primera línea en la ejecución de Sapta Jaya, el programa estratégico de Hipmi Jaya que apoya la transformación de Yakarta hacia una ciudad global.

«La gestión de sucursales no solo debe ser un símbolo. El centro de la Yakarta Hipmi debe asistir y tener un impacto real para las MIPYME y los jóvenes empresarios en el área central de Yakarta. Escúchalos, comprenda los desafíos y asegúrese de que nuestro programa responda sus necesidades concretamente». Dicho presidente M. Rianddy Haroen fue citado de su declaración, el sábado 20 de septiembre de 2025.

Rianddy Haroen destacó la condición de la economía nacional que aún enfrenta desafíos severos. Muchos actores comerciales han disminuido los ingresos, incluso obligados a cerrar el negocio.

«En esta situación, se necesita un capital fuerte y la colaboración entre los empresarios para poder sobrevivir y crecer», dijo.

El movimiento del gobierno que recientemente inyectó fondos en los bancos de Himbara para expandir el acceso de crédito a ser una señal importante de que la recuperación económica aún requiere atención especial. Si esta condición continúa avanzando, la visión de hacer de Yakarta como ciudad global puede ser obstaculizada.

El presidente recientemente inaugurado de BPC Hipmi Central Yakarta, Teguh Agung Hartanto, declaró que la gerencia había diseñado programas concretos para responder al desafío. Uno de los programas superiores es «prosperar», una iniciativa para aumentar el acceso de capital para jóvenes empresarios.

Además, el Central Yakarta BPC también establecerá una cooperación estratégica con varios interesados ​​para alentar la colaboración comercial más amplia.

«Queremos estar presentes como parte de la solución, no solo una organización ceremonial. En medio de la presión económica, nos centramos en dos cosas cruciales, a saber, el acceso al capital y la colaboración estratégica. Con suerte, los programas como Thrive pueden ser un impulsor para las MIPYS y los jóvenes empresarios para que no solo sobrevivan, sino que también desarrollen juntos». Dijo Teguh.

Al ejecutar las ruedas de la organización, Teguh estará acompañado por Abda Hafizh como secretario general y Kevin Sebayang como tesorero general. Mientras tanto, todos los miembros de la gerencia central de BPC de Yakarta están listos para desempeñar un papel activo en la implementación de la agenda laboral que se ha preparado.