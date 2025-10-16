Inaugurado, este puente se convierte en un atajo para los usuarios de la autopista de peaje Yakarta-Bandung hacia el centro de la ciudad de Karawang.

Jacarta – Puente enlace Intercambio tol Karawang Se ha inaugurado la plaza Oeste hasta Karawang. El puente Parkland conecta la puerta oeste de la estatua del caballo Parkland Podomoro Karawang con la puerta este hacia la plaza Karawang.

El puente fue inaugurado por el regente de Karawang, Aep Syaepuloh, y el director presidente, Agung Podomoro Land, Bacelius Ruru. Este puente se convirtió acceso Zona residencial de 130 hectáreas en Parkland Podomoro.

Aunque todavía está en construcción, más adelante, cuando se hayan completado el área y la infraestructura de conexión, los usuarios de la carretera, especialmente aquellos de la autopista de peaje West Karawang, podrán utilizar el acceso a Parkland Podomoro y estar más cerca del área del gobierno local y del centro de la ciudad.

“Nuestra área será atajo o una ruta de atajo para proporcionar un acceso más cercano al centro de la ciudad, especialmente a los usuarios de las carreteras de peaje hacia y desde Bandung-Yakarta. «Esta zona se convertirá automáticamente en un prometedor centro de negocios porque es la vía principal», dijo Tedi Guswana Director Regional de Marketing de APL, citado en su declaración del jueves 16 de octubre de 2025.

Parkland Podomoro en sí es un proyecto estratégico de Agung Podomoro Land (APLN) que fue construido con un concepto de ciudad integrada que combina áreas residenciales, comerciales, de entretenimiento y centrales. Distrito central de negocios (CDB).

El propio Agung Podomoro está construyendo este proyecto cuya finalización está prevista para 2033, donde esta zona se convertirá en un nuevo y prometedor centro económico para Karawang con 3.300 unidades de vivienda y cientos de tiendas a lo largo de la ruta principal. Se estima que este crecimiento económico proyectado se producirá con la presencia del Living Plaza Mall, el Hospital del Corazón y los Vasos Sanguíneos del Indonesian Heart Center (IHC), centros comerciales y centros de entretenimiento.

Durante las actividades de inauguración realizadas por el regente, también se realizó una Gran Colaboración por parte del Hospital IHC, Living Plaza, DAMRI y PDAM. Esta colaboración es una sinergia colaborativa para crear un desarrollo sostenible en Karawang.