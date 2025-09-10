Inaugurado como ministro de P2MI, Golkar inmediatamente buscó un reemplazo para Mukhtarudin en el DPR

Yakarta, Viva – Presidente de la facción de la fiesta Golkar DPR RISarmuji dijo que su partido inmediatamente hizo un cambio entre tiempo (PATA) Miembros del DPR y reemplazan al Secretario de la Facción Golkar para ocupar el puesto Mukhtarir.

Se sabe que Mukhtarudin fue nombrado oficialmente como Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI) para reemplazar a Abdul Kadir Karding el lunes 8 de septiembre de 2025.

«El Secretario (Facción) definitivamente será reemplazado. Incluyendo la Pata como miembro definitivamente será reemplazada», dijo Sarmuji a periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, citado el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Sarmuji explica que Mukhtarudin no es posible para el departamento. También se aseguró de que la pata se hiciera de inmediato.

«Debido a que no es posible duplicar entre el ejecutivo y la legislativa, entre el DPR y los miembros del gabinete, no es posible ser retenido.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró oficialmente a Mukhtarudin como ministro de protección de trabajadores migrantes indonesios (P2MI) en el Palacio del Estado, el lunes 8 de septiembre de 2025. Reemplazó a Abdul Kadir Karding.

La inauguración se llevó a cabo en base al decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos de plazo 2024-2029.

En la procesión, el presidente Prabowo dirigió la lectura del juramento contra Mukhtarudin.

«Que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia en 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con ellos mismos por mi devoción del Dharma a la nación y al estado», dijo Prabowo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Después de leer el juramento, el presidente firmó las actas de la inauguración y felicitó a Mukhtarudin por su nuevo puesto.