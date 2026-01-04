Inaugurada la primera clínica asistida por IA de la India en un hospital gubernamental de Noida







El primer hospital gubernamental de la India Inteligencia artificial Se inauguró la clínica en el Instituto Gubernamental de Ciencias Médicas (GIMS). La clínica de IA fue inaugurada en línea por el Director General Adicional de Servicios de Salud del Gobierno de la India. Su objetivo es integrar herramientas de inteligencia artificial en la práctica clínica habitual y proporcionar un campo de pruebas en el mundo real para nuevas empresas de atención médica basadas en inteligencia artificial.

Los funcionarios dijeron que la adopción de la IA reduciría el tiempo de tratamiento y mejoraría la precisión del diagnóstico. El director de GIMS, el general de brigada (Dr.) Rakesh Kumar Gupta, dijo que la iniciativa “crearía acceso directo para que la innovación llegue a médicos y pacientes” y la calificó como “la necesidad del momento” para modernizar los hospitales gubernamentales.

La inauguración contó con la participación de más de 100 expertos, entre ellos médicos, investigadores y responsables políticos de India y en el extranjero. Las colaboraciones con IIT Kanpur, IIT Madras y IIIT Lucknow se centrarán en imágenes médicas, sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas y atención basada en datos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente