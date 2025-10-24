Inaugurada la 23ª DMDI, el jefe del MPR espera que las zonas malayas no se vean afectadas por el radicalismo

Jacarta – El jefe del MPR de RI, Ahmad Muzani, inauguró oficialmente el evento de la Convención Mundial. malayo mundo islámico (DMDI) 23 en Yakarta el viernes 24 de octubre de 2025. Dijo país Quienes son miembros de DMDI deben mantener la armonía en el mundo malayo.

«Mantengamos a los malayos como una región armoniosa. Deberíamos estar agradecidos a los académicos, intelectuales e incluso a los ex funcionarios gubernamentales que se ocuparon de la armonía malaya», dijo Muzani en su discurso en el Hotel Borobudur, en el centro de Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

A la inauguración del DMDI asistieron 18 países. Muzani espera que la cultura malaya siga siendo sostenible para los niños del país en el futuro.

«La conferencia que se celebró hoy en Yakarta, a la que asistieron 18 países, es el esfuerzo del mundo malayo y del mundo islámico, sus líderes están muy preocupados por cómo se mantiene esta zona armoniosa y pacífica, salvaguardando el patrimonio para nuestros hijos y nietos en el futuro», dijo.

Muzani espera que la gloria malaya siga siendo sostenible. No quiere que la región malaya caiga en manos del terrorismo o del radicalismo.

«Se le da una influencia inusualmente grande y esta área no debería caer en manos del terrorismo y no debería caer en manos del radicalismo», añadió.

Mientras tanto, el presidente de la Juventud Mundial de la Mezquita, Said Aldi Al Idrus, afirmó que su partido ya tenía un programa de limpieza de hasta 15 mil lugares de culto, desde mezquitas, templos e iglesias.

Said destacó que el programa pretende transmitir al mundo que Indonesia País seguro y confortable.

Presidente del MPR RI, Ahmad Muzani Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

«Esta actividad es una actividad para transmitir a toda la comunidad mundial que Indonesia es segura y cómoda», dijo Said.

Además, Said dijo que la inauguración de la convención tuvo lugar solemnemente con una serie de agendas importantes, incluida la firma de un memorando de entendimiento (MoU) entre Indonesia y los países miembros de DMDI.

«Comenzó con la apertura de la 23ª convención DMDI que fue inaugurada por el Jefe de RI MPR y antes de la apertura hubo oradores comenzando con el Ministro de P2MI y hubo MoU-MoU con varios países DMDI a los que enviamos gran parte de nuestra fuerza laboral y el Ministro de P2MI junto con los países DMDI trabajan juntos para cuidar y ver directamente a nuestra fuerza laboral en Malasia, Singapur, Taiwán, Corea del Sur y eso es donde tenemos mucho DMDI y allí DMDI puede trabajar junto con P2MI para cuidar de la seguridad o también cuidar de nuestros trabajadores migrantes», dijo Said Aldi.