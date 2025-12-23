Inaugurada en verde, se prevé que la JCI se fortalezca hacia el nivel 8.700

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 10 puntos o 0,13 por ciento en el nivel de 8.656 en la apertura comercio Martes 23 de diciembre de 2025.

El equipo de investigación de Phintraco Sekuritas predice que la JCI tiene potencial para seguir corrigiéndose en las operaciones actuales.

«Phintraco Sekuritas predice que la JCI se fortalecerá hacia 8.700 en las operaciones de hoy», dijo Phintraco Sekuritas en su investigación diaria, el martes 23 de diciembre de 2025.

Ilustración del movimiento JCI.

Phintraco Sekuritas explicó que la rupia continuó debilitándose en el mercado al contado al cerrar en Rp. 16.777 por dólar COMO. Esto se debió en parte al fortalecimiento del índice del dólar estadounidense debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Donde las tensiones geopolíticas también impulsan el aumento precio Precios del petróleo crudo y del oro. Técnicamente, JCI cerró por debajo del nivel MA5, pero logró cerrar por encima del nivel MA20.

Entonces, el estocástico RSI todavía se encuentra en el área de sobreventa y el volumen de compras está comenzando a aumentar. Hoy la JCI tiene el potencial de moverse con más fuerza para probar el nivel de 8.680-8.700.

Phintraco Sekuritas agregó que el crecimiento de la oferta monetaria M2 en Indonesia en noviembre de 2025 creció un 8,3 por ciento interanual (interanual), superior al crecimiento del 7,7 por ciento (interanual) en octubre de 2025.

«Phintraco Sekuritas estima que el JCI de hoy se moverá en el rango de resistencia de 8.700, girará 8.600 y soportará 8.550», dijo.

Para información, Banco Central Porcelana (PBOC) mantuvo las tasas de interés de los préstamos a 1 y 5 años en el 3 por ciento y el 3,5 por ciento respectivamente en diciembre de 2025. Este es el nivel más bajo y se ha mantenido durante siete meses consecutivos.

«El Banco Popular de China dio una señal que indica la falta de urgencia del estímulo monetario para lograr el objetivo de crecimiento económico de este año», dijo.