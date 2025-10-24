Inaugurada en verde, la JCI tiene potencial para seguir fortaleciéndose a pesar de que las bolsas de valores asiáticas están lentas

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 20 puntos o 0,25 por ciento en el nivel 8.294 en la apertura de operaciones del viernes 24 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que se prevé que la JCI se recupere nuevamente en las operaciones de hoy.

«IHSG seguirá aumentando», dijo Fanny en su investigación diaria, el viernes 24 de octubre de 2025.

Intercambio Asiático debilitado en las operaciones del jueves pasado, tras la debilidad en Wall Street que resultó en pérdidas en acciones y activos de refugio seguro.

Índice El Nikkei 225 de Japón cayó un 1,35 por ciento y el Topix cayó un 0,39 por ciento. Esto está en consonancia con la recogida de beneficios de los inversores tras un repunte provocado por las expectativas sobre las políticas laxas del nuevo gobierno del primer ministro Sanae Takaichi.

Mientras tanto, el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,72 por ciento, el Taiex de Taiwán cayó un 0,42 por ciento y el Shanghai Composite subió un 0,22 por ciento.

Mientras tanto, el índice Kospi de Corea del Sur cayó un 0,98 por ciento y el ASX 200 de Australia subió un 0,03 por ciento. Por otro lado, el FTSE Straits Times subió un 0,51 por ciento y el FTSE Malasia se fortaleció un 0,33 por ciento.

Los operadores están observando los acontecimientos en Washington después de que la administración Trump dijera que Estados Unidos estaba considerando limitar las exportaciones de software a China, lo que desató nuevas tensiones comerciales.

En Corea del Sur, el banco central de Corea del Sur mantuvo su tasa de interés de referencia en 2,50 por ciento, ya que un repunte en los precios de la vivienda y un debilitamiento del won frente al dólar limitaron el margen para una mayor flexibilización.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.250-8.200, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.300-8.350», dijo.