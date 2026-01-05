Inaugurada en verde, la JCI tiene el potencial de seguir fortaleciéndose a medida que varía la Bolsa de Valores de Asia y el Pacífico

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 30 puntos o 0,35 por ciento en el nivel 8.778 en la apertura de operaciones del lunes 5 de enero de 2026.

Lea también: Se prevé que la JCI se recuperará hasta alcanzar el nivel 8.800; eche un vistazo a 5 recomendaciones de acciones seleccionadas por los analistas



Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de PT BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene el potencial de seguir fortaleciéndose en las operaciones actuales.

«Si el JCI rompe la resistencia en 8.750, el JCI tiene el potencial de continuar su aumento hoy», dijo Fanny en su investigación diaria, citada el lunes 5 de enero de 2026.

Lea también: ¡Michael Saylor pierde! Las acciones de estrategia caen, el valor de mercado es la mitad



Bolsa existencias Asia-Pacífico comenzó a cotizar en 2026 con movimientos mixtos el viernes pasado, mientras los inversores prestaban mucha atención al desempeño de Wall Street y a la evolución económica regional. una serie de intercambios en Asia Pacífico todavía cerrado debido a las vacaciones de Año Nuevo, incluidos Japón y China continental.

Lea también: La JCI cerró con un vuelo de más del 1 por ciento, las acciones de BUMI encabezan la clasificación LQ45



Mientras tanto, en la bolsa de valores de Corea del Sur, el índice Kospi se disparó un 2,27 por ciento y el Kosdaq un 2,17 por ciento. En Australia, el índice S&P/ASX 200 subió un 0,15 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong aumentó un 2,76 por ciento.

Aparte de eso, el sentimiento positivo provino de Singapur. La economía del país creció un 5,7 por ciento interanual (interanual) en el cuarto trimestre de 2025, impulsada por el fuerte desempeño del sector manufacturero de octubre a diciembre.

Este logro fue superior al crecimiento revisado del trimestre anterior del 4,3 por ciento. En un mensaje de Año Nuevo entregado el miércoles de la semana pasada, el Primer Ministro de Singapur, Lawrence Wong, afirmó que la economía general de Singapur crecería un 4,8 por ciento a lo largo de 2025, superando las expectativas iniciales del gobierno.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.500-8.660, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.820-8.850», dijo.

A título informativo, la mayoría de los índices bursátiles de Wall Street subieron en las operaciones del viernes pasado, que es el primer día de negociación de 2026. Este aumento se vio respaldado por el fortalecimiento de las acciones de semiconductores, aunque la presión todavía era visible en el sector de tecnología distinta de los chips.

Este fortalecimiento se debió a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de posponer por un año el aumento de los aranceles a las importaciones de muebles tapizados, gabinetes de cocina y de baño. Los retrasos incluyen un arancel del 30 por ciento sobre muebles tapizados y un arancel del 50 por ciento sobre gabinetes de cocina y baño, manteniéndose el arancel del 25 por ciento vigente desde septiembre.