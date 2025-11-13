Inaugurada en verde, la JCI sigue intentando fortalecerse tras el mayor fortalecimiento en las bolsas de valores asiáticas

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 24 puntos o 0,29 por ciento en el nivel 8.412 en la apertura de operaciones del jueves 13 de noviembre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI intentará fortalecerse nuevamente en las operaciones de hoy.

«IHSG tiene potencial para intentar fortalecerse nuevamente hoy en línea con los movimientos bursátiles COMO«, dijo Fanny en su investigación diaria, el jueves 13 de noviembre de 2025.

Intercambio Asiático se fortaleció en su mayor parte en las operaciones del miércoles pasado, luego de la noticia de que el Congreso de los EE. UU. parecía estar poniendo fin al cierre (cerrar).

El índice Nikkei 225 de Japón subió un 0,43 por ciento, el Kospi de Corea del Sur subió un 1,07 por ciento, el Taiex de Taiwán subió un 0,58 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,85 por ciento.

Mientras tanto, el ASX 200 de Australia cayó un 0,22 por ciento y el CSI 300 de China cayó un 0,13 por ciento. Mientras tanto, el STI Straits Times subió un 0,59 por ciento y el FTSE Malasia cayó un 0,20 por ciento.

Por otro lado, este movimiento se produjo en medio de los preparativos para que los miembros de la RPD de Estados Unidos votaran sobre el proyecto de ley (RUU).

Esto es lo que restablecerá la financiación de las agencias gubernamentales y pondrá fin al cierre que comenzó el 1 de octubre de 2025 y es el más largo en la historia de Estados Unidos.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.320-8.350, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.450-8.500», dijo.