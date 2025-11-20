Inaugurada en verde, la JCI seguirá fortaleciéndose después de que la tasa de BI se mantenga según las expectativas

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 42 puntos o 0,51 por ciento en el nivel 8.449 en la apertura de operaciones del jueves 20 de noviembre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI seguirá aumentando en las operaciones actuales.

«IHSG tiene el potencial de continuar su aumento hoy, después de tasa de BI «Detenido según las expectativas», dijo Fanny en su investigación diaria, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Ilustración del tablero de acciones de IHSG.

Intercambio Asiático varió con el mayor debilitamiento en las operaciones del miércoles pasado por la mañana. El índice Nikkei 225 cayó un 0,34 por ciento, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,38 por ciento, el Taiex de Taiwán cayó un 0,66 por ciento, el Kospi de Corea del Sur cayó un 0,61 por ciento y el ASX 200 de Australia cayó un 0,52 por ciento. Mientras tanto, el FTSE Straits Times subió un 0,09 por ciento y el FTSE Malay KLCI subió un 0,61 por ciento.

Por otra parte, algunas oficinas La Reserva Federal advierte contra nuevos recortes debido a los riesgos de inflación de EE.UU. Sin embargo, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, reiteró su apoyo a la flexibilización de las tasas de interés, dadas las señales de un debilitamiento del mercado laboral en Estados Unidos.

Mientras tanto, Japón y China son motivo de preocupación a medida que las relaciones entre los dos países se intensifican tras los comentarios relacionados con la región desde Taiwán. El director general del Departamento de Asuntos Asiáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Liu Jinsong, expresó su descontento con los resultados de la reunión con diplomáticos de Japón.

Se sabe que Japón no incumplirá su palabra sobre la respuesta militar que podría desplegar, si en algún momento se produce una invasión de China a Taiwán, enfadando así a la opinión pública china.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.300-8.350, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.450-8.470», dijo.

A título informativo, los índices bursátiles de Wall Street cerraron al alza en las operaciones del miércoles pasado, frenando la tendencia debilitante de los últimos cuatro días, dominada por la presión sobre las acciones tecnológicas.

Este fortalecimiento fue causado por un repunte de las acciones de Nvidia de alrededor del 3 por ciento, antes de que se publicara el informe financiero del tercer trimestre después del cierre y lograra superar las expectativas de Wall Street tanto en términos de ingresos como de ganancias.

El índice S&P 500 subió un 0,38 por ciento, el Nasdaq Composite subió un 0,59 por ciento y el Dow Jones Industrial Average añadió un 0,1 por ciento.