Inaugurada en verde, la JCI se ve ensombrecida por las correcciones mientras se desconfía del impacto de la acción militar estadounidense en Venezuela

Jacarta – IHSG abierto fortalecer 2 puntos o 0,03 por ciento al nivel de 8.861 en la apertura de operaciones del martes 6 de enero de 2026.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de PT BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene potencial para corregirse en las operaciones actuales.

«Potencial IHSG correcto «Hoy es normal», dijo Fanny en su investigación diaria, el martes 6 de enero de 2026.

Ilustración del tablero de acciones de IHSG.

Los mercados bursátiles asiáticos se fortalecieron en las operaciones del lunes 5 de enero de 2026, mientras que los precios del petróleo se volvieron volátiles mientras los inversores evaluaban el impacto de la acción militar. COMO De Venezuela y prepararse para una avalancha de datos económicos en la primera semana comercial completa del año.

Los actores del mercado siguen de cerca las implicaciones geopolíticas tras el arresto en Estados Unidos. Presidente Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Washington colocaría a Venezuela bajo control estadounidense temporal.

Los precios del petróleo crudo se mueven de manera inestable. en medio de la evaluación de mercado de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la decisión de la OPEP+ de mantener los niveles de producción.

El índice Nikkei 225 de Japón subió un 2,97 por ciento, el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,03 por ciento, el Kospi de Corea del Sur subió un 3,43 por ciento, el Taiex de Taiwán subió un 2,57 por ciento y el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,1 por ciento.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 8.780-8.800, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.880-8.900», dijo.

A título informativo, los índices bursátiles de Wall Street cerraron significativamente al alza en las operaciones del lunes pasado, a pesar de que Estados Unidos lanzó un ataque militar contra Venezuela y arrestó al presidente Nicolás Maduro.

Aparte de eso, los actores del mercado evalúan que este paso no desencadenará un conflicto geopolítico generalizado y tiene el potencial de alterar la estabilidad del mercado global. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,23 por ciento, el S&P 500 subió un 0,64 por ciento y el Nasdaq Composite subió un 0,69 por ciento.