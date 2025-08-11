Inauguración de los candidatos de Paskibraka 2025 el 13 de agosto

Yakarta, Viva – Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila (BPIP) dijo que los posibles miembros de los asaltantes de la bandera de la herencia (Paskibraka) El año 2025 se confirmará el miércoles 13 de agosto de 2025.

«La inauguración informada por el Palacio el 13», dijo el vicepresidente de BPIP Rima Agristina al margen de un ejercicio conjunto en el Wiladatika Recreation Park, DePok, West Java, el lunes.

Sin embargo, Rima dijo que su partido todavía estaba esperando certeza dada la posibilidad de ajuste.



Los posibles miembros de Paskibraka siguen la capacitación conjunta

«Todavía estamos esperando la fecha exacta, todavía habrá ajustes, también estamos esperando más información porque hay visitas, etc., eso también debe ajustarse», dijo.

Hasta 76 candidatos para Paskibraka el lunes por la mañana celebraron el último entrenamiento conjunto antes de mudarse a Yakarta el lunes por la noche. El entrenamiento conjunto se llevó a cabo completo con Paspampres, tropas TNI/Polri, a la unidad de música.

Los candidatos de Paskibraka fueron vistos con ropa oficial de ceremonia (PDU) en el ejercicio conjunto. El ambiente de ejercicio también se hizo lo más brillante posible como la ubicación de la ceremonia en el Palacio Merdeka en Yakarta para practicar la cohesión.

Rima explicó que, después de mudarse a Yakarta, los candidatos de Paskibraka llevarán a cabo varias una serie de ensayos para llevar a cabo sus deberes el domingo 17 de agosto de 2025.

«Más tarde, después de mudarnos a Yakarta, comenzaremos un ensayo de cuadros, un ensayo sucio, luego el ensayo está limpio, luego el proceso de inauguración y la implementación de sus deberes», dijo Rima.

Además mencionó seis días antes de la conmemoración del 80º Día de la Independencia de Indonesia, 76 candidatos de Paskibraka de 38 provincias en Indonesia mostraron un muy buen desarrollo. Esto se perfeccionó con el ejercicio articular de hoy.

«Lo vemos muy bien, todos los días ha aumentado, además ya hay una unidad de música, luego a los amigos de Paspampres, luego también de participantes cada vez más completos, y hoy está muy completo, el entusiasmo está aumentando, porque siente que está llevando a cabo una tarea seria», dijo. (Hormiga)