Inaugura SPPG Kadin en Binjai, presidente de DPD: el éxito de MBG es una responsabilidad compartida

Binjai, VIVA – El presidente del Consejo Representativo Regional de Indonesia (DPD), Sultán Baktiar Najamudin, agradeció la participación. Mujer Sumatra del Norte en apoyo al programa MBG que es uno de los programas prioritarios del gobierno del Presidente Prabowo Subianto.

Lea también: TNI AD envía tropas a Singapur para aprender la gestión de alimentos militares para tener éxito en MBG



«También apreciamos al Gobierno Regional de Sumatra del Norte o Sumatra del Norte como una región con accidente cero Intoxicación por MBG», afirmó el Sultán al inaugurar una de las Unidades de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en la ciudad de Binjai, Sumatra del Norte, el lunes 13 de octubre de 2025.

El Sultán pidió que el SPPG dirigido por Kadin sea pionero en la gestión de MBG con principios mejor práctica de fabricación Y cero accidentes, para que se convierta en una referencia para otros SPPG en toda Indonesia.

Lea también: Kadin: Las pasantías nacionales tienen un impacto positivo en el mundo empresarial



«Necesitamos recordarles que el éxito del Programa MBG es una responsabilidad compartida de todos los elementos de la nación. No es sólo responsabilidad del gobierno central o regional, incluidas las instituciones legislativas, sino también de los actores empresariales y, por supuesto, de la comunidad como beneficiarios. Por eso alentamos a todas las partes, especialmente a los gobiernos regionales junto con Kadin y SPPG, a trabajar juntos para apoyar el programa MBG», enfatizó.



Las mipymes asistidas por la BRI se convierten en proveedores del programa MBG

Lea también: La Cámara de Representantes revela la razón por la que se recortó TKD porque se dio prioridad al presupuesto para que MBG se dirigiera hacia abajo



La gestión de la cocina de SPPG, según Sultan, debe respetar los principios gestión de calidad total. Especialmente en términos de higiene y garantía de la calidad de los ingredientes alimentarios y el procesamiento de ingredientes alimentarios que sean procesados ​​adecuadamente, nutricionalmente correctos y del agrado de los niños.

«DPD RI está comprometido a apoyar y supervisar la realización del programa MBG del Gobierno. DPD RI considera que el Programa MBG es una inversión en los recursos humanos superiores de Indonesia y proporciona un impacto económico efectivo en las regiones», dijo.

Además de inaugurar la cocina del SPPG, el ex vicegobernador de Bengkulu, acompañado por el alcalde de Binjai, Amir Hamzah, y el presidente general de Kadin Anindia Bakri, supervisaron directamente las actividades de los estudiantes al consumir el menú MBG en la Escuela Primaria Estatal (SDN) 023972 de la ciudad de Binjai.