Inaugura la refinería de petróleo de Balikpapan, Prabowo: vamos hacia la autosuficiencia energética

Balikpapan, VIVA – El presidente Prabowo Subianto inauguró el Plan Maestro de Desarrollo de Refinerías (RDMP) en Balikpapan, Kalimantan Oriental, el lunes 12 de enero de 2026. Prabowo cree que fábrica de aceite Esto podría permitir a Indonesia lograr su independencia. energía.

«Al decir bismillahirrahmanirrahim hoy, lunes 12 de enero de 2026, yo, Prabowo Subianto, Presidente de la República de Indonesia, inauguro la infraestructura energética integrada. Pertamina RDMP Balikpapan», dijo Prabowo en Balikpapan, el lunes 12 de enero de 2026.

Mientras tanto, RDMP Balikpapan es un proyecto propiedad de PT Pertamina (Persero) y ahora es la refinería más grande de Indonesia, con un aumento en la capacidad de procesamiento de 260.000 barriles por día a 360.000 barriles por día.

RDMP Balikpapan es un proyecto estratégico nacional (PSN) construido en 2019, que incluye un sistema para recibir petróleo crudo, procesarlo y respaldar la confiabilidad de la cadena de suministro de energía en su conjunto.

Este proyecto, con una inversión total de alrededor de 7.400 millones de dólares o el equivalente a 123 billones de IDR, tiene como objetivo modernizar la refinería existente. Por lo tanto, aumentará la capacidad de procesamiento de petróleo, producirá combustible de alta calidad y respetuoso con el medio ambiente y fomentará la industria petroquímica transformadora.

No sólo eso, la construcción del RDMP de Balikpapan también aumenta el crudo total que se puede almacenar en 2 millones de barriles. Así, las reservas totales que se pueden almacenar son de 7,6 millones de barriles de crudo.

«Nos dirigimos hacia la autosuficiencia energética. Somos capaces. Pertamina debe volver a ser agente de desarrollo, agente de modernización«, dijo Prabowo.

Mientras tanto, el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, dijo que con la inauguración de este RDMP, es seguro que Indonesia comenzará a detener las importaciones de diésel a partir de 2026.

Explicó que esto se debía a que el proyecto RDMP de Balikpapan tenía el potencial de producir hasta 360 mil barriles de petróleo por día, o el equivalente al 22-25 por ciento de las necesidades nacionales.

«A partir de ahora no habrá más importaciones de diésel en el futuro», afirmó Bahlil.

Explicó que el impacto económico de la refinería sería muy significativo, porque ahorraría importaciones de combustible de hasta 68 billones de IDR al año y contribuiría al PIB nacional de 514 billones de IDR.

El progreso del RDMP de Balikpapan alcanza el 82%

Por lo tanto, se cree que el proyecto de revitalización de refinerías más grande en la historia de Indonesia ayudará a Indonesia a lograr su objetivo de independencia energética nacional.