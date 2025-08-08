Inara Rusli se unió a la venta de medio año para su marca de moda, dando descuento del 80 por ciento para comprar 1 Get 1

Yakarta, Viva – Figura pública y empresario modesto de moda, Inara rusliVolver a animar bazar Hijab y moda local Glamlocal Mid Year Sale 2025 que se celebró del 6 al 10 de agosto de 2025 en el Ayuntamiento, Pondok Indah Mall 3, South Yakarta.

A través de su cuenta personal de Instagram, @inarrusli.coInara invitó a sus seguidores a venir y comprar directamente en el lugar. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«¡Bestieee, ¿estás listo para comprar? #Inararusli.co Habrá una venta de mediados de año hasta el 50%específicamente en el evento @glamlocal.id! 06-10 de agosto. Ayuntamiento Pondok INDAH MALL 3.

Sin mitigar, la marca de Inara también presentó un descuento masivo de hasta el 80 por ciento y la promoción gratuita Buy 1 obtiene 1 durante el evento. Esta promoción es una de las ofertas más atractivas entre más de 135 marcas locales que participan en el bazar.

Glamlocal Mid Year Sale 2025 este año señaló la mayor participación en la historia de su implementación, presentando más de 135 marcas de moda locales y 15 alimentos y bebidas de marca. Participaron varios grandes nombres en el mundo de la moda modesta y el hijab, incluidos Louisa Luna, Restu Anggraini, Gamaleea, Atkey, Bwbyaz, Kamila Wardrobe, a WMD Fashion y Rurik.

También hay marcas complementarias como Nueta, Yeppuoutfit, Lizahranrani, Kalana Bufandas, Luces para el cielo, Algotario, Toscana, a Cekhas y Jims Honey que ofrece accesorios, zapatos y productos de ropa deportiva.

El coordinador glamlocal, Rizky Azhar, dijo que el evento esta vez se convirtió en una celebración glamlocal de viajes de dos años, así como una forma de apoyo para el crecimiento de las marcas locales en medio de los desafíos de la industria digital cada vez más complejos.

«Este año estamos presentes en dos ciudades diferentes, y solo en Yakarta, de hecho, en Pondok Indah Mall, llevamos más de 135 marcas de moda y 15 alimentos y bebidas de marca. Este es el más número hasta ahora y se ha convertido en una forma de celebración y aprecio por la comunidad de la marca que continúa creciendo con glamlocal», dijo Rizky en Bazar en Bazar.

Además, Rizky explicó que Glamlocal desde el principio fue diseñado como un foro para marcas de moda locales que generalmente se basan en línea para llegar directamente a los clientes. La presencia del bazar se consideró cada vez más crucial en medio de los crecientes costos e impuestos sobre la plataforma del mercado digital.

Varias otras promociones no son menos tentadoras. Por ejemplo, Dippew presenta un programa de venta de regalo y autorización gratuito de Buy 1 de Rp.49 mil, el único que ofrece 2 PC para RP50 mil, Swistya X Little Miss Moss Set Precios a partir de Rp99 mil, y Toscany ofrece un paquete de ahorro de 4 PCS para RP200 mil. También hay una venta de flash especial del 9 al 10 de agosto a las 16.00-18.00 WIB.

Después de Yakarta, Glamlocal visitará la ciudad de Bandung, precisamente en Resumen Mall Bandung del 27 al 31 de agosto de 2025, aportando un entusiasmo similar a avanzar en la moda local indonesia.