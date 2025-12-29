Inara Rusli retira oficialmente el informe, pero la policía seguirá citando a Insanul Fahmi porque…

Yakarta, VIVA – La policía confirmó el celebrismo. Inara Rusli se ha retirado oficialmente informe conjetura fraude previamente presentado contra Insanul Fahmi. El informe fue retirado directamente en Polda Metro Jaya, el lunes 29 de diciembre de 2025 por la tarde.

Lea también: Consulte Insanul Fahmi, este es el consejo de Buya Yahya para Inara Rusli



El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, dijo que Inara Rusli llegó a la Dirección General de Investigación Criminal (Ditreskrimum) de la Policía Metro Jaya alrededor de las 13.00 horas para presentar una carta retirando el informe policial.

«Sí, es cierto que hoy, alrededor de las 13 horas, vine al Crime Center para presentar una carta de retirada del informe policial porque me había reconciliado con el denunciado», dijo Budi Hermanto, el martes 30 de diciembre de 2025.

Lea también: Continuando con Insanul Fahmi, Inara Rusli: Tengo que obedecer a mi marido



Aunque el informe ha sido retirado, el proceso legal no se ha detenido por completo. Budi explicó que los investigadores aún citarían a la parte denunciada, en este caso Insanul, para pedirle aclaraciones sobre el caso.

«Mientras tanto, los investigadores citarán al denunciado para su aclaración y realizarán un título de caso para garantizar la seguridad jurídica del caso», dijo.

Lea también: Inara Rusli habló sobre el motivo de la retirada del informe sobre el presunto fraude de Insanul Fahmi



El título del caso será la base para que los investigadores determinen los próximos pasos legales, incluido garantizar el estado del manejo del caso después de que se alcance un acuerdo de paz entre el reportero y el demandado.

Polda Metro Jaya garantiza que todo el proceso continúe llevándose a cabo de acuerdo con los procedimientos aplicables para garantizar la seguridad jurídica de todas las partes involucradas.

Anteriormente se informó que Selebgram Inara Rusli sorprendió al público con la decisión de retirar el informe de presunto fraude contra Insanul Fahmi, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Polda Metro Jaya.

La ex esposa del músico Virgoun acudió acompañada de su abogado. Cuando fue recibida por el equipo de medios, Inara pareció optar por hablar con moderación, pero se aseguró de que su decisión fuera definitiva.

«Sí, he (votado para retirar el informe)», dijo Inara en el edificio de la Dirección General de Investigación Criminal de la policía de Metro Jaya.

Para su información, la artista Inara Rusli regresó a la policía de Metro Jaya el lunes 1 de diciembre de 2025. Esta vez no vino para someterse a un examen, sino para denunciar a Insanul Fahmi, marido de Wardatina Mawa, como sospechoso de fraude.

Inara asistió con su asesor legal, Hamrin. Dijo que su cliente tenía fuertes sospechas de haber sido víctima de un acto perjudicial, pero no había revelado en detalle la forma de fraude en cuestión.