Inara Rusli quiere tener un libro sobre el matrimonio, el representante legal insinúa a Isbat la poligamia

Jacarta – En medio de diversas polémicas que acompañan su vida personal, Inara Rusli todavía figura como la esposa en serie de Insanul Fahmi. Esta situación también plantea una gran pregunta: ¿Quiere Inara llevar su matrimonio al ámbito de la ley estatal para ser reconocido oficialmente?

Lea también: ¡Se revela cómo la gente de la casa de Inara Rusli roba imágenes de CCTV y rompe el sistema de seguridad!



El asesor jurídico de Inara Rusli, Deddy DJ, explicó que el matrimonio no registrado de su cliente era legal según la religión, pero no tenía fuerza legal a los ojos del Estado. Según él, esta condición es una razón importante para que Inara considere tomar medidas adicionales. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«En la ley religiosa, los matrimonios siri siguen siendo compatibles, pero en la ley estatal aún no son reconocidos porque son siri», dijo Deddy DJ, el viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: El caso de CCTV de Inara Rusli aún está en curso, resulta que alguien cercano a ella la traicionó



Deddy reveló que efectivamente existía el deseo de proponerle matrimonio a isbat. Este paso se considera crucial para que Inara tenga un paraguas legal claro, especialmente en lo que respecta a sus derechos y protección como esposa.

«Sí, por supuesto, quiero tener un marco legal para un libro de matrimonio. Es cierto que los matrimonios polígamos están permitidos, pero con el permiso de la primera esposa veremos qué pasa», dijo.

Lea también: MÁS POPULAR: La figura de Ridwan Kamil en los ojos de Safa Marwah, resulta que hay 7 videos CCTV de Inara-Insanul



En cuanto a la posibilidad de que Insanul Fahmi se sometiera a la poligamia, Deddy dijo que su cliente quería asegurarse de que todo transcurriera sin nuevos conflictos. Insanul, dijo, no tenía intención de empeorar la situación con ninguna de las partes.

«Él no quiere problemas con Inara y Mawa. Si es bueno, quiere llevar a cabo (la poligamia), siempre que sea bueno, es sólo una buena relación, no hay problema», dijo.

Además, Deddy enfatizó que Insanul todavía está tratando de mantener una buena relación con Wardatina Mawa, la madre de su hijo biológico. Según él, en la situación que nos ocupa es fundamental el respeto mutuo del proceso judicial.

«Todavía mantiene su relación con Mawa porque es la madre de su hijo por nacer. Respeta el proceso legal informado por Mbak Mawa, este es un estado legal que se adhiere al principio de presunción de inocencia. Quiere que Mbak Mawa quiera seguridad jurídica», explicó.

Sin embargo, Deddy evaluó que el conflicto que arrastra a Mawa no es el único. Sospecha que hay otros partidos que se están aprovechando de la situación para determinados intereses.

«Pero desafortunadamente se sospecha que Mawa está siendo manipulado por alguien que tiene la intención de obtener ganancias. Cuántas personas, tantos, son un grupo de personas que pueden acceder a CCTV», dijo.