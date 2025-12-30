Inara Rusli quiere la paz con Wardatina Mawa, esta es la expresión de su petición

Jacarta – Decisión Inara Rusli poner fin al conflicto con Insanul Fahmi fue un punto de inflexión en una larga polémica que había atraído la atención del público. Aunque se ha tomado un camino pacífico con Insanul, el viaje legal de la ex esposa de Virgoun no ha terminado por completo. Todavía hay otro asunto que Inara debe enfrentar, a saber, un informe legal de Mi amor por mawaEsposa legal de Insanul Fahmi.

Este caso es cada vez más complejo porque no sólo se denuncia a Inara. Por otro lado, Inara Rusli también presentó una contrademanda contra Wardatina Mawa por presunto acceso ilegal a imágenes de CCTV en su residencia. Esta situación hace que el conflicto se convierta en un ámbito jurídico más amplio, en el que intervienen varias partes con sus respectivos intereses. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

El abogado de Inara Rusli, Daru Quthny, explicó que el objetivo actual de su cliente es resolver los problemas existentes uno por uno. La principal prioridad es resolver primero el conflicto con Insanul Fahmi antes de pasar a la siguiente etapa.

«Todavía no con Mawa, porque están en diferentes lugares. Si sólo tenemos paz con Insanul, entonces eso es todo. Así que uno por uno, paso a paso», dijo Daru Quthny en la policía de Metro Jaya, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Según Daru, la diferencia de ubicación es un obstáculo en los esfuerzos de mediación con Wardatina Mawa. Sin embargo, Inara Rusli tiene la sincera intención de resolver el problema de forma amistosa sin tener que alargar la ley.

«Esperemos que la señora Mawa o su abogado puedan aceptar nuestras buenas intenciones de paz. Es decir, si podemos resolverlo pacíficamente, ¿por qué no? Es mejor así, así», dijo Daru Quthny.

En medio de estos esfuerzos de paz, el proceso legal aún está en curso. Está previsto que la policía abra un caso basado en el informe de Wardatina Mawa sobre el presunto adulterio entre su marido, Insanul Fahmi, e Inara Rusli. El título de este caso determinará la dirección de la próxima investigación.

En respuesta a este acontecimiento, Inara Rusli enfatizó su postura de que está lista para seguir todos los procesos legales aplicables. Decidió no rehuir y entregó el manejo de este caso completamente a las autoridades.