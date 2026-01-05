Inara Rusli pide paz por presunto adulterio, pero la policía asegura que el caso continúa porque…

Yakarta, VIVA – presunto caso adulterio que cae Inara Rusli todavía no ha encontrado un punto positivo, aunque se dice que el interesado quiere ir más allá justicia restaurativa o paz con el denunciante, Mi amor por mawa.

La policía confirmó que aunque Inara había presentado una solicitud de justicia restaurativa, hasta el momento no ha habido ningún documento oficial en forma de carta de paz o de revocación. informe del reportero adjunto. Esto hace que el caso siga avanzando.

«Hay una solicitud de la parte denunciada (Inara) para presentar una solicitud de RJ (justicia restaurativa). Sin embargo, en este caso la solicitud de RJ no va acompañada de una carta de paz y una carta de revocación del informe del reportero», dijo el jefe del subsector de información pública Bidhumas Polda Metro Jaya, comisionado de policía Reonald Simanjuntak, el lunes 5 de enero de 2026.



Jefe de la Subdivisión de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, Comisario de Policía Reonald Simanjuntak

Reonald añadió que la policía facilitaría la justicia restaurativa entre las dos partes. Sin embargo, este proceso depende de su acuerdo, incluida la retirada del informe y la voluntad de hacer las paces.

«Dependerá de ambas partes si hacen las paces y luego retiran el informe o lo que sea, depende de ambas partes», afirmó.

Mientras los documentos de paz no estén completos, Ronald enfatizó que el caso seguirá siendo procesado legalmente y se mantendrá.

«Aunque todavía no hay una carta de acuerdo de paz ni se ha retirado el informe de la víctima, nos aseguramos de que el caso siga avanzando como debería. Por lo tanto, el caso seguirá adelante», dijo.

Anteriormente se informó que la policía de Metro Jaya había pedido información a Wardatina Mawa, la esposa de Insanul Fahmi, sobre el presunto informe de adulterio que hizo contra la celebridad de Instagram Inara Rusli.

«Nuestra capacidad como reporteros está aquí y brindamos información y presentamos testigos», dijo Fedhli Faisal como abogado de Wardatina Mawa, el jueves 4 de diciembre de 2025.

Fedhli reveló que su cliente recibió decenas de preguntas durante el examen. Wardatina Mawa respondió a todas las preguntas de los investigadores.

«Hay 26 preguntas en total», dijo.

Dijo además que durante el interrogatorio como testigo informante, su partido también presentó pruebas a los investigadores, incluidas pruebas electrónicas. El examen dura aproximadamente 4,5 horas.