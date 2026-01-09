Inara Rusli Negación Insanul Fahmi Casado Joven, Denny Sumargo: ¡No eres tan inocente!

VIVA – Conversación entre Denny Sumargo Y Inara Rusli Se destaca la cuestión de los matrimonios no registrados. Uno de los momentos más destacados fue la reacción espontánea de Denny cuando Inara admitió que no tenía ninguna sospecha. Insanul Fahmi Ya tiene esposa, simplemente porque todavía es relativamente joven, es decir, 26 años. La afirmación de Denny de que a muchas personas les resulta difícil creer en la inocencia se convirtió inmediatamente en un tema de conversación.

En el chat, Inara explicó abiertamente la cronología de cuando se enteró del estado civil de Insanul Fahmi. El hecho de que la verdad sólo se revelara después de que tuvieron un matrimonio no registrado hizo que Denny cuestionara varias veces el proceso de toma de decisiones de Inara. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Insanul Fahmi e Inara Rusli

“¿Cuándo supiste que tenía esposa?” preguntó Densu, citado en su transmisión en YouTube el viernes 9 de enero de 2026.

«Son una docena. Es el doce de agosto. Agosto está hacia el final», respondió Inara.

Hizo hincapié en que la confesión de Insanul sobre su primera esposa sólo surgió a finales de agosto, no en octubre. En ese momento, Denny destacó las razones de Inara para no verificar más los antecedentes de Insanul.

«Porque vi que todavía era joven, pensé que era imposible, eso significa que ya está casado, tiene 26 años, quiero decir Generación Z, no creo que ya esté casado y tenga hijos, ¿verdad?», dijo Inara.

«Para ser honesto, es como si la gente no creyera que eres tan inocente», dijo Densu en su reacción.

Sin embargo, Inara explicó que su posición en ese momento no era tan simple como parecía desde fuera. Se sentía feliz porque había alguien que lo aceptaba a él y a sus hijos.

«Porque la gente no estaba en mi posición en ese momento, eso significa que me sentí feliz de que hubiera alguien que quisiera aceptar a mis hijos, ¿no? Entonces él era una buena persona, muy responsable, así que también se conformó», dijo.

Inara también admitió que sus sentimientos en ese momento influyeron en su lógica. Denny respondió entonces a esto con una reflexión bastante aguda sobre cuántas decisiones emocionales terminan convirtiéndose en consumo público.

«Sí, somos mujeres, hagamos lo que hagamos, decidimos las cosas usando los sentimientos. Si usáramos la lógica, no habría muchos casos virales», dijo.