¿Inara Rusli expulsada de BA? La clínica de belleza Richard Lee apoya a su esposa legal

Jacarta – La noticia de un matrimonio no registrado se ha vuelto viral Inara Rusli e Insanul Fahmi tienen un impacto en muchas cosas, incluida la obra del artista. Inara Rusli, que anteriormente recibió la simpatía del público porque fue engañada por Virgoun, ahora se ha vuelto para recibir blasfemia.

Respondiendo a este problema viral, la clínica de belleza del Doctor Richard Lee hablar alto. ¡Vamos, desplázate más!

Como saben, Inara Rusli fue invitada anteriormente a convertirse en embajadora de la marca (BA) de Athena Beauty Clinic. El nombramiento de Inara Rusli como BA también es el apoyo de Richard Lee, que quiere brindarle oportunidades laborales.

Sin embargo, la posición de Inara Rusli ahora está siendo cuestionada después de que el supuesto romance se volviera viral.

«En cuanto a la circulación de información sobre la hermana Inara Rusli, la dirección del Grupo Athena considera necesario proporcionar una aclaración oficial para que no haya malentendidos en el futuro», escribió la dirección en Instagram, citado el viernes 28 de noviembre de 2025.

La dirección confirmó que Inara Rusli no había sido licenciada en la clínica desde 2024. En otras palabras, la ex esposa de Virgoun dejó de colaborar con la clínica mucho antes de que la aventura se volviera viral.

«Por la presente les informamos que desde finales de 2024, la hermana Inara Rusli ya no será embajadora de la marca y no tendrá ningún tipo de colaboración con la Clínica de Belleza Athena», explicó la dirección.

Actualmente, el único embajador de la marca de la clínica es Richard Lee. Según él, Richard Lee es el embajador vitalicio de la marca de la clínica Athena, lo que significa que nunca será reemplazado.

«Para evitar una creciente especulación, destacamos que el único embajador vitalicio de la marca Athena es el Dr. Richard Lee, MARS, AAAM. Este estatus es permanente y no puede ser reemplazado, una posición que se ha establecido exclusivamente desde la creación del Grupo Athena», subrayó.

La clínica de belleza también destacó el compromiso de la empresa de apoyar siempre a las esposas legales. Esta declaración parecía una sátira sobre Inara Rusli, acusada de ser la segunda esposa de un matrimonio no registrado con Insanul Fahmi.

«En el cumplimiento de nuestro compromiso, Athena está siempre a la vanguardia para apoyar a las esposas legales. ¡Viva las esposas legales! Ese espíritu está en línea con nuestra misión: ayudar a cada mujer a parecer más segura, saludable y hermosa de una manera buena y correcta», dijo.