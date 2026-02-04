Inara Rusli es rehén de las complicadas condiciones de Virgoun para devolver a su hijo, ¿qué pide?

Jacarta – Polémica entre Inara Rusli Y Virgo saliendo a la superficie nuevamente. Esta vez, el conflicto se centra en el paradero de sus tres hijos que todavía están al cuidado de Virgoun, a pesar de que Inara ha ganado la custodia legal.

Esta situación comenzó en noviembre de 2025, cuando los niños fueron recogidos por Virgoun en medio del estado de Inara, quien enfrentaba problemas legales relacionados con el presunto matrimonio no registrado. Se dice que este paso es una decisión unilateral por parte de Virgoun. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Recogida por su padre en noviembre, la razón es que Inara está actualmente en condiciones de enfrentar un caso», dijo el abogado de Inara Rusli, Daru Quthny, en una conferencia de prensa en Cipete, en el sur de Yakarta, el miércoles 4 de febrero de 2026.

Después del incidente, Inara tuvo dificultades para comunicarse con sus hijos. Se dice que el acceso para reunirse e interactuar no funciona sin problemas al principio.

«Al principio tampoco fue tan fácil, aunque al final se pudo visitar así», dijo la abogada Inara Rusli.

Con el tiempo, Inara pidió que le devolvieran los niños. Esta solicitud se basa en la decisión del Tribunal Religioso de Yakarta Occidental, que tiene fuerza legal permanente y establece que la custodia está en manos de Inara.

«Hay decisiones del primer nivel, el nivel de apelación y el nivel de casación de los tribunales religiosos», dijo Daru Quthny.

«Donde Inara tiene un derecho llamado hadhanah, el derecho a cuidar de los niños hasta mumayyiz (12 años)», añadió.

Sin embargo, se dice que la familia Virgoun todavía se muestra reacia a entregar a los niños. Afirman que Starla y sus dos hermanos menores se encuentran en buenas condiciones y reciben la atención adecuada.

«La declaración de la madre de V (Virgoun) fue así, que su hijo estaba bien, que todavía estaba siendo atendido y demás», explicó la abogada Inara Rusli.

«Aquí pedimos que el niño sea devuelto a quien tiene el derecho, que es el derecho de herencia», añadió.

El problema se complicó cuando el partido de Virgoun propuso ciertas condiciones para que los niños pudieran regresar a Inara.

«El caso tiene que estar terminado, así que una vez terminado se entrega», dijo la abogada Inara Rusli.